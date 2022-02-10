Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

США назвали экономической войной против Украины новые "учения" России

Четверг, 10 февраля 2022, 22:27
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО российского ВОЕННОГО ФЛОТА. ФОТО: GETTY IMAGES

Посольство США назвало российской экономической войной против Украины блокаду РФ судоходства в Черном и Азовском морях под предлогом якобы учений.

Источник: посольство США в Украине в Facebook

Дословно: "Российская экономическая война против Украины продолжается.

Под предлогом военных учений Россия ограничивает морской суверенитет Украины, ограничивает свободу судоходства в Черном и Азовском морях и препятствует морским перевозкам, необходимым для экономики Украины".

Предыстория: 

  • Россия заблокировала судоходство на больших участках вдоль украинского побережья Черного и Азовского морей. Запрет начнет действовать в 23:00 (по киевскому времени) 13 февраля и заявленный конец – 23:00 (по Киеву) 19 февраля.
  • Министерство иностранных дел Украины выразило официальную ноту протеста из-за угрожающих действий России в акватории Черного и Азовского морей.
  • Источники "Украинской правды" сообщили, что на запланированном заседании Совета национальной безопасности и обороны в пятницу 11 февраля будет рассмотрен вопрос угроз для судоходства через российскую блокаду в море.
  • В конце декабря американские журналисты со ссылкой на источники в разведке сообщали, что российское вторжение может начаться с морского побережья.

Украинская правда
Темы: СШАЧерное мореАзовское мореРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Скандал с Евровидением: пограничники не выдавали Паш справку о поездке в Крым

видеоДТП с кортежем Ярославского: из морга исчезла одежда погибшего мужчины

видеоНапавших на съемочную группу Михаила Ткача уже установили – Монастырский

фотоРоссия отрабатывает "защиту" Крыма морской авиацией, "Ураганами" и "Градами"

Теракт возле телеканала "Эспрессо": следствие завершено, силовики назвали мотив

Госдума попросила Путина признать ОРДЛО

Все новости...
США
США отправили в Польшу истребители F-15 для усиления восточного фланга НАТО
В Белом доме говорят, что не планируют массовую эвакуацию американцев из Украины - СМИ
Белый дом ответил на "терпи, красавица" Путина: Шутки об изнасиловании возмущают
Последние новости
17:09
Bees Airline вынуждена перегнать все самолеты за границу
17:06
Путин прокомментировал решение Госдумы по ОРДЛО напоминанием о "Минске"
16:44
В Украине тяжелобольным пациентам смогут бесплатно предоставлять лекарства, которые еще исследуют
16:26
Британия готова отрезать РФ от финансовых рынков в случае наступления
16:04
Со спутников заметили усиленную активность российских войск у границ – Reuters
16:03
Кравчук, Кучма и Ющенко - подписантам Будапештского меморандума: Докажите свою силу
15:54
В США считают решение Госдумы о признании ОРДЛО нарушением Минских соглашений
15:47
В Украине появится оператор систем накопления энергии
15:46
Признание Россией ОРДЛО: МИД Украины предупреждает РФ о последствиях
15:26
Столтенберг о намерении РФ признать ОРДЛО: нарушение международного права и "Минска"
Все новости...