США назвали экономической войной против Украины новые "учения" России
Четверг, 10 февраля 2022, 22:27
Посольство США назвало российской экономической войной против Украины блокаду РФ судоходства в Черном и Азовском морях под предлогом якобы учений.
Источник: посольство США в Украине в Facebook
Дословно: "Российская экономическая война против Украины продолжается.
Под предлогом военных учений Россия ограничивает морской суверенитет Украины, ограничивает свободу судоходства в Черном и Азовском морях и препятствует морским перевозкам, необходимым для экономики Украины".
Предыстория:
- Россия заблокировала судоходство на больших участках вдоль украинского побережья Черного и Азовского морей. Запрет начнет действовать в 23:00 (по киевскому времени) 13 февраля и заявленный конец – 23:00 (по Киеву) 19 февраля.
- Министерство иностранных дел Украины выразило официальную ноту протеста из-за угрожающих действий России в акватории Черного и Азовского морей.
- Источники "Украинской правды" сообщили, что на запланированном заседании Совета национальной безопасности и обороны в пятницу 11 февраля будет рассмотрен вопрос угроз для судоходства через российскую блокаду в море.
- В конце декабря американские журналисты со ссылкой на источники в разведке сообщали, что российское вторжение может начаться с морского побережья.
Украинская правда