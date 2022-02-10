США назвали экономической войной против Украины новые "учения" России

Посольство США назвало российской экономической войной против Украины блокаду РФ судоходства в Черном и Азовском морях под предлогом якобы учений.

Источник: посольство США в Украине в Facebook

Дословно: "Российская экономическая война против Украины продолжается.

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Под предлогом военных учений Россия ограничивает морской суверенитет Украины, ограничивает свободу судоходства в Черном и Азовском морях и препятствует морским перевозкам, необходимым для экономики Украины".

Предыстория:

Россия заблокировала судоходство на больших участках вдоль украинского побережья Черного и Азовского морей. Запрет начнет действовать в 23:00 (по киевскому времени) 13 февраля и заявленный конец – 23:00 (по Киеву) 19 февраля.

Министерство иностранных дел Украины выразило официальную ноту протеста из-за угрожающих действий России в акватории Черного и Азовского морей.

Источники "Украинской правды" сообщили, что на запланированном заседании Совета национальной безопасности и обороны в пятницу 11 февраля будет рассмотрен вопрос угроз для судоходства через российскую блокаду в море.

В конце декабря американские журналисты со ссылкой на источники в разведке сообщали, что российское вторжение может начаться с морского побережья.