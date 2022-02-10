США назвали экономической войной против Украины новые "учения" России

Посольство США назвало российской экономической войной против Украины блокаду РФ судоходства в Черном и Азовском морях под предлогом якобы учений.

Источник: посольство США в Украине в Facebook

Дословно: "Российская экономическая война против Украины продолжается.

Под предлогом военных учений Россия ограничивает морской суверенитет Украины, ограничивает свободу судоходства в Черном и Азовском морях и препятствует морским перевозкам, необходимым для экономики Украины".

Предыстория: