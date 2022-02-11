Залужний хоче бачити до 2 мільйонів українців в резерві Сил тероборони

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний заявив, що було б добре залучити до служби в резерві Сил територіальної оборони від півтора до двох мільйонів мотивованих громадян.

Джерело: заява головнокомандуючого Збройних сил України Валерія Залужного на засіданні Президії Конгресу місцевих та регіональних влад у Харкові

Пряма мова Залужного: "Зроблене на сьогодні вже дозволяє зосередити максимально зусилля на рекрутингу резервістів ( в складі Сил територіальної оборони – ред.). Ми маємо доволі амбіційні плани в цьому напрямку. Найближчим завданням, нам хотілося б мати не менше 70% резервістів, які будуть проходити службу в цих батальйонах.

Але разом з тим нас цікавлять 1,5-2 мільйони достатньо мотивованих громадян, які бажають захистити свою домівку, сім’ю, країну, яких ми маємо підготувати і це також складова національного спротиву".

Деталі: Залужний розповів, що наразі укомплектували батальйони територіальної оборони у 13 прикордонних областях не менше ніж на 70%. Водночас він додав, що лише 7% резервістів уклали договори на проходження військової служби в резерві, що є доволі низьким показником.

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