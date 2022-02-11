Залужний хоче бачити до 2 мільйонів українців в резерві Сил тероборони
Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний заявив, що було б добре залучити до служби в резерві Сил територіальної оборони від півтора до двох мільйонів мотивованих громадян.
Джерело: заява головнокомандуючого Збройних сил України Валерія Залужного на засіданні Президії Конгресу місцевих та регіональних влад у Харкові
Пряма мова Залужного: "Зроблене на сьогодні вже дозволяє зосередити максимально зусилля на рекрутингу резервістів ( в складі Сил територіальної оборони – ред.). Ми маємо доволі амбіційні плани в цьому напрямку. Найближчим завданням, нам хотілося б мати не менше 70% резервістів, які будуть проходити службу в цих батальйонах.
Але разом з тим нас цікавлять 1,5-2 мільйони достатньо мотивованих громадян, які бажають захистити свою домівку, сім’ю, країну, яких ми маємо підготувати і це також складова національного спротиву".
Деталі: Залужний розповів, що наразі укомплектували батальйони територіальної оборони у 13 прикордонних областях не менше ніж на 70%. Водночас він додав, що лише 7% резервістів уклали договори на проходження військової служби в резерві, що є доволі низьким показником.
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Передісторія:
- З 4 лютого запрацювала "гаряча лінія" Командування Сил територіальної оборони ЗС України, яка відповідатиме на запитання українців.
- У перший день 2022 року в Офісі президента опублікували указ президента Володимира Зеленського про призначення Галушкіна командувачем сил тероборони ЗСУ.
- У цей же день набув чинності закон "Про національний спротив", який регулює діяльність підрозділів тероборони в умовах воєнного та надзвичайного стану. Передовсім, до їхнього складу залучатимуть ветеранів армії, воєнізованих та правоохоронних підрозділів. Однак не допускатимуть тих, у кого було більше двох судимостей або засуджених за тяжкий чи особливо тяжкий злочин.
- У січні Верховна Рада внесла зміни до закону, яким пришвидшено формування Сил тероборони в трьох етапах.