Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Залужний хоче бачити до 2 мільйонів українців в резерві Сил тероборони

П'ятниця, 11 лютого 2022, 14:20
Фото: УП

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний заявив, що було б добре залучити до служби в резерві Сил територіальної оборони від півтора до двох мільйонів мотивованих громадян.

Джерело: заява головнокомандуючого Збройних сил України Валерія Залужного на засіданні Президії Конгресу місцевих та регіональних влад у Харкові

Пряма мова Залужного: "Зроблене на сьогодні вже дозволяє зосередити максимально зусилля на рекрутингу резервістів ( в складі Сил територіальної оборони – ред.). Ми маємо доволі амбіційні плани в цьому напрямку. Найближчим завданням, нам хотілося б мати не менше 70% резервістів, які будуть проходити службу в цих батальйонах.

Але разом з тим нас цікавлять 1,5-2 мільйони достатньо мотивованих громадян, які бажають захистити свою домівку, сім’ю, країну, яких ми маємо підготувати і це також складова національного спротиву".

Деталі: Залужний розповів, що наразі укомплектували батальйони територіальної оборони у 13 прикордонних областях не менше ніж на 70%. Водночас він додав, що лише 7% резервістів уклали договори на проходження військової служби в резерві, що є доволі низьким показником.          

Читайте також: Партизани для Путіна. Хто і як захищатиме Київ у разі повномасштабного вторгнення Росії

Передісторія:

  • З 4 лютого запрацювала "гаряча лінія" Командування Сил територіальної оборони ЗС України, яка відповідатиме на запитання українців.
  • У перший день 2022 року в Офісі президента опублікували указ президента Володимира Зеленського про призначення Галушкіна командувачем сил тероборони ЗСУ.
  • У цей же день набув чинності закон "Про національний спротив", який регулює діяльність підрозділів тероборони в умовах воєнного та надзвичайного стану. Передовсім, до їхнього складу залучатимуть ветеранів армії, воєнізованих та правоохоронних підрозділів. Однак не допускатимуть тих, у кого було більше двох судимостей або засуджених за тяжкий чи особливо тяжкий злочин.
  • У січні Верховна Рада внесла зміни до закону, яким пришвидшено формування Сил тероборони в трьох етапах.

Українська правда
Теми: арміяУкраїна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Скандал із Євробаченням: прикордонники не видавали Паш довідку про поїздку в Крим

відеоДТП з кортежем Ярославського: з моргу зник одяг загиблого чоловіка

відеоТих, хто напав на знімальну групу Михайла Ткача, уже встановили – Монастирський

фотоРосія відпрацьовує "захист" Криму морською авіацією, "Ураганами" та "Градами"

Теракт біля телеканалу "Еспресо": слідство завершено, силовики назвали мотив

Держдума попросила Путіна визнати ОРДЛО

Усі новини...
армія
Росія і далі везе війська та техніку до Білорусі та в Крим — нові знімки
До Польщі прибули додаткові військові з Британії
По всій Україні розпочалися військові навчання "Заметіль-2022"
Останні новини
16:44
В Україні тяжкохворим пацієнтам зможуть безоплатно надавати ліки, які ще досліджують
16:26
Британія готова відрізати РФ від фінансових ринків у разі наступу
16:04
ФОТОЗі супутників помітили посилену активність російських військ біля кордонів – Reuters
16:03
Кравчук, Кучма і Ющенко - підписантам Будапештського меморандуму: Доведіть свою силу
15:54
У США вважають рішення Держдуми про визнання ОРДЛО порушенням Мінських угод
15:47
В Україні з’явиться оператор систем накопичення енергії
15:46
Визнання Росією ОРДЛО: МЗС України попереджає РФ про наслідки
15:26
Столтенберг про намір РФ визнати ОРДЛО: порушення міжнародного права і "Мінська"
15:24
Експорт та імпорт України збільшився на третину
15:13
Більше половини українців готові чинити опір збройному наступу Росії – опитування
Усі новини...