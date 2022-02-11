Залужный хочет видеть до 2 миллионов украинцев в резерве Сил терробороны

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный заявил, что было бы хорошо привлечь в службу в резерве Сил территориальной обороны от полутора до двух миллионов мотивированных граждан.

Источник: заявление главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного на заседании Президиума Конгресса местных и региональных властей в Харькове

Прямая речь Залужного: "Сделанное на сегодняшний день уже позволяет сосредоточить максимально усилия на рекрутинге резервистов (в составе Сил территориальной обороны – ред.). У нас достаточно амбициозные планы в этом направлении. Ближайшей задачей, нам хотелось бы иметь не менее 70% резервистов, которые будут проходить службу в этих батальонах.

Реклама:

Но вместе с тем нас интересуют 1,5-2 миллиона достаточно мотивированных граждан, желающих защитить свой дом, семью, страну, которых мы должны подготовить и это тоже составляющая национального сопротивления".

Детали: Залужный рассказал, что в настоящее время укомплектовали батальоны территориальной обороны в 13 приграничных областях не менее чем на 70%. В то же время он добавил, что только 7% резервистов заключили договора на прохождение военной службы в резерве, что является довольно низким показателем.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ