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Залужный хочет видеть до 2 миллионов украинцев в резерве Сил терробороны

Пятница, 11 февраля 2022, 14:20
Фото: УП

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный заявил, что было бы хорошо привлечь в службу в резерве Сил территориальной обороны от полутора до двух миллионов мотивированных граждан.

Источник: заявление главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного на заседании Президиума Конгресса местных и региональных властей в Харькове

Прямая речь Залужного: "Сделанное на сегодняшний день уже позволяет сосредоточить максимально усилия на рекрутинге резервистов (в составе Сил территориальной обороны – ред.). У нас достаточно амбициозные планы в этом направлении. Ближайшей задачей, нам хотелось бы иметь не менее 70% резервистов, которые будут проходить службу в этих батальонах.

Но вместе с тем нас интересуют 1,5-2 миллиона достаточно мотивированных граждан, желающих защитить свой дом, семью, страну, которых мы должны подготовить и это тоже составляющая национального сопротивления".

Детали: Залужный рассказал, что в настоящее время укомплектовали батальоны территориальной обороны в 13 приграничных областях не менее чем на 70%. В то же время он добавил, что только 7% резервистов заключили договора на прохождение военной службы в резерве, что является довольно низким показателем.

Предыстория:

  • С 4 февраля заработала "горячая линия" Командования Сил территориальной обороны ВС Украины, отвечающей на вопросы украинцев.
  • В первый день 2022 года в Офисе президента опубликовалиуказ президента Владимира Зеленского о назначении Галушкина командующим сил теробороны ВСУ.
  • В этот же день вступил в силу закон"О национальном сопротивлении", регулирующий деятельность подразделений теробороны в условиях военного и чрезвычайного положения. Прежде всего, в их состав будут привлекаться ветераны армии, военизированные и правоохранительные подразделения. Однако не будут допускать тех, у кого было больше двух судимостей или осужденных за тяжкое или особо тяжкое преступление.
  • В январе Верховная Рада внесла измененияв закон, ускоряющий формирование Сил теробороны в три этапа.

Украинская правда
Темы: армияУкраина


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