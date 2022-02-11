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Росія має сценарій повалення влади в Україні, крім вторгнення – Столтенберг

Денис КарловськийП'ятниця, 11 лютого 2022, 18:30
Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Росії, крім повномасштабного вторгнення до України, розглядають сценарії дестабілізації країни зсередини, повалення української влади та кібератак.

Джерело: сайт НАТО з посиланням на спільну пресконференцію Столтенберга з румунським президентом Йоганнісом Клаусом

Пряма мова Столтенберга: "Зберігається ризик повномасштабного вторгнення, але також є ризик інших агресивних дій будь-якого типу, включаючи спроби повалити владу в Києві, гібридні та кібернетичні атаки та багато інших видів агресії з боку Росії. У цьому немає визначеності, але відомо, що військове нарощування триває. 

Ми бачили загрозливу риторику з російської сторони, і ми знаємо, що багато офіцерів російської розвідки вже діють в Україні. Ми маємо приклади використання Росією сили проти України в минулому".

Деталі: Генсек НАТО додав, що Росія продовжує зосереджувати значну кількість військових підрозділів довкола українських кордонів. Останні маневри російської армії, за його словами, не свідчать на користь намірів щодо зниження рівня напруги в регіоні.

На його думку, ризик повномасштабної війни в Європі зараз дуже великий.

Проте, Столтенберг наголосив, що в Альянсу немає визначених і чітких даних стосовно можливої дати російського нападу.

Він укотре нагадав, що НАТО спільно з партнерами та союзниками пропонує Росії дипломатичний шлях деескалації та надіслав офіційну пропозицію провести невідкладну зустріч Ради Росія–НАТО. Водночас НАТО не готове йти на компроміси щодо права країн обирати свій шлях та здатність військового альянсу обороняти кожного зі своїх союзників.

Передісторія: 

  • 11 лютого Міністерство закордонних справ України офіційно активувало механізм договору ОБСЄ, за яким Росія повинна впродовж 48 годин надати офіційне роз’яснення щодо кількості військового складу та техніки на території поблизу державних кордонів України.
  • У нідерландському посольстві закликали 11 лютого своїх громадян розглянути можливість негайного від’їзду з України через непередбачувану ситуацію з російськими військами біля українських кордонів.
  • У Польщі завершився процес дислокації 1700 американських військових, які, ймовірно, будуть здійснювати заходи стосовно можливої евакуації громадян США з території України на територію Польщі в разі надзвичайної ситуації.
  • 11 лютого до України надійшла чергова партія збройної допомоги зі США, таким чином загальна кількість зброї та боєприпасів, які привезли зі США складає вже 1300 тонн.
  • Напередодні ввечері 10 лютого президент США Джо Байден в інтерв’ю з американським телеканалом NBC заявив, що він радить американцям в Україні негайно виїхати за її межі. Він додав, що американська армія не зможе нічим допомогти на території України, адже він не планує її надсилати через ризик прямого конфлікту між арміями ядерних держав світу – США й Росії.

Теми: НАТОвійнамітингиокупація
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