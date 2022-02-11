Росія має сценарій повалення влади в Україні, крім вторгнення – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Росії, крім повномасштабного вторгнення до України, розглядають сценарії дестабілізації країни зсередини, повалення української влади та кібератак.

Джерело: сайт НАТО з посиланням на спільну пресконференцію Столтенберга з румунським президентом Йоганнісом Клаусом

Пряма мова Столтенберга: "Зберігається ризик повномасштабного вторгнення, але також є ризик інших агресивних дій будь-якого типу, включаючи спроби повалити владу в Києві, гібридні та кібернетичні атаки та багато інших видів агресії з боку Росії. У цьому немає визначеності, але відомо, що військове нарощування триває.

Реклама:

Ми бачили загрозливу риторику з російської сторони, і ми знаємо, що багато офіцерів російської розвідки вже діють в Україні. Ми маємо приклади використання Росією сили проти України в минулому".

Деталі: Генсек НАТО додав, що Росія продовжує зосереджувати значну кількість військових підрозділів довкола українських кордонів. Останні маневри російської армії, за його словами, не свідчать на користь намірів щодо зниження рівня напруги в регіоні.

На його думку, ризик повномасштабної війни в Європі зараз дуже великий.

ВІДЕО ДНЯ

Проте, Столтенберг наголосив, що в Альянсу немає визначених і чітких даних стосовно можливої дати російського нападу.

Він укотре нагадав, що НАТО спільно з партнерами та союзниками пропонує Росії дипломатичний шлях деескалації та надіслав офіційну пропозицію провести невідкладну зустріч Ради Росія–НАТО. Водночас НАТО не готове йти на компроміси щодо права країн обирати свій шлях та здатність військового альянсу обороняти кожного зі своїх союзників.

Передісторія: