У России есть сценарий свержения власти в Украине, кроме прямого вторжения – Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в России, кроме полномасштабного вторжения в Украину, рассматривают сценарии дестабилизации страны изнутри, свержения украинской власти и кибератак.
Источник: сайт НАТО со ссылкой на совместную пресс-конференцию Столтенберга с румынским президентом Иоганнисом Клаусом
Дословно: "Сохраняется риск полномасштабного вторжения, но также есть и риск других агрессивных действий любого типа, включая попытки свергнуть власть в Киеве, гибридные и кибернетические атаки и многие другие виды агрессии со стороны России. В этом нет определенности, но известно, что военное наращивание продолжается.
Мы видели угрожающую риторику с российской стороны, и мы знаем, что многие офицеры российской разведки уже действуют в Украине. У нас есть примеры использования Россией силы против Украины в прошлом".
Детали: Генсек НАТО добавил, что Россия продолжает сосредоточивать значительное количество военных подразделений вдоль украинских границ. Последние маневры российской армии, по его словам, не свидетельствуют в пользу намерений снижения уровня напряжения в регионе.
По его мнению, риск полномасштабной войны в Европе сейчас очень велик.
Тем не менее, Столтенберг отметил, что у Альянса нет определенных и четких данных о возможной дате российского нападения.
Он напомнил, что НАТО совместно с партнерами и союзниками предлагает России дипломатический путь деэскалации и направил официальное предложение провести неотложную встречу Совета Россия-НАТО. В то же время, НАТО не готова идти на компромиссы касательно права стран выбирать свой путь и способность военного альянса защищать каждого из своих союзников.
Предыстория:
- 11 февраля Министерство иностранных дел Украины официально активировало механизм договора ОБСЕ, согласно которому Россия должна в течение 48 часов предоставить официальное разъяснение по количеству военного состава и техники на территории вблизи государственной границы Украины.
- В нидерландском посольстве призвали 11 февраля своих граждан рассмотреть возможность немедленного отъезда из Украины из-за непредсказуемой ситуации с российскими войсками вдоль украинских границ.
- В Польше завершился процесс дислокации 1700 американских военных, которые, вероятно, будут проводить мероприятия по возможной эвакуации граждан США с территории Украины на территорию Польши в случае чрезвычайной ситуации.
- 11 февраля в Украину поступила очередная партия вооруженной помощи из США, таким образом, общее количество оружия и боеприпасов, которые привезли из США составляет уже 1300 тонн.
- Накануне вечером 10 февраля президент США Джо Байден в интервью с американским телеканалом NBC заявил, что советует американцам в Украине немедленно уехать за ее пределы. Он добавил, что американская армия не сможет ничем помочь на территории Украины, ведь он не планирует ее направлять из-за риска прямого конфликта между армиями ядерных государств мира – США и России.