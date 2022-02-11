СНБО о блокировке морей: У нас есть доступ ко всем своим портам

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что по состоянию на 11 февраля Украина имеет доступ ко всем своим портам, несмотря на блокирование Россией части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военных учений.

Источник: Данилов на брифинге после заседания СНБО 11 февраля

Прямая речь Данилова: "У нас на сегодняшний день есть свободный доступ ко всем портам, которые есть в нашей стране, и речь идет сегодня как об Азовском, так и о Черном нашем море.

У нас есть сегодня определенные предостережения относительно прохода больших кораблей – Панамаксов – которые везут нам уголь, но согласно докладу, который был, на сегодняшний день у нас таких проблем (угрозы судоходству – ред.) нет".

Детали: По словам Данилова, если такие угрозы появятся, то об этом сразу проинформируют как СМИ, так и международных партнеров. Хотя, отметил секретарь СНБО, "партнеры и без нас все это видят, владеют всей информацией, касающейся Черного и Азовского морей".

Он также добавил, что партнеры Украины не прекратят оказывать нам помощь, и напомнил об обещании ввести мгновенные и жесткие санкции против России, если она "продолжит двигаться на нашу страну".

Данилов подчеркнул, что в Черном море постоянно находятся "представители кораблей, имеющих непосредственное отношение к странам-членам НАТО".

Он также добавил, что Украина сейчас отстраивает свой Военно-морской флот, в чем ей "большую помощь оказывает Великобритания и США".

Данилов уточнил, что мы уже получили часть кораблей и получим еще в этом году. В частности, по его словам, речь идет о "военных кораблях, оборудованных соответствующими элементами защиты и нападения в случае необходимости". В то же время, общее количество кораблей, которые получит Украина, секретарь СНБО не уточнил.

Что было раньше: Администрации морских портов Украины сообщила, что проход судов в украинские порты в Черном море будет заблокирован на период военных "учений" РФ.

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