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СНБО о блокировке морей: У нас есть доступ ко всем своим портам

Пятница, 11 февраля 2022, 19:57
Алексей Данилов. Фото СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что по состоянию на 11 февраля Украина имеет доступ ко всем своим портам, несмотря на блокирование Россией части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военных учений.

Источник: Данилов на брифинге после заседания СНБО 11 февраля

Прямая речь Данилова: "У нас на сегодняшний день есть свободный доступ ко всем портам, которые есть в нашей стране, и речь идет сегодня как об Азовском, так и о Черном нашем море.

У нас есть сегодня определенные предостережения относительно прохода больших кораблей – Панамаксов – которые везут нам уголь, но согласно докладу, который был, на сегодняшний день у нас таких проблем (угрозы судоходству – ред.) нет".

Детали: По словам Данилова, если такие угрозы появятся, то об этом сразу проинформируют как СМИ, так и международных партнеров. Хотя, отметил секретарь СНБО, "партнеры и без нас все это видят, владеют всей информацией, касающейся Черного и Азовского морей".

Он также добавил, что партнеры Украины не прекратят оказывать нам помощь, и напомнил об обещании ввести мгновенные и жесткие санкции против России, если она "продолжит двигаться на нашу страну".

Данилов подчеркнул, что в Черном море постоянно находятся "представители кораблей, имеющих непосредственное отношение к странам-членам НАТО".

Он также добавил, что Украина сейчас отстраивает свой Военно-морской флот, в чем ей "большую помощь оказывает Великобритания и США".

Данилов уточнил, что мы уже получили часть кораблей и получим еще в этом году. В частности, по его словам, речь идет о "военных кораблях, оборудованных соответствующими элементами защиты и нападения в случае необходимости". В то же время, общее количество кораблей, которые получит Украина, секретарь СНБО не уточнил.

Что было раньше: Администрации морских портов Украины сообщила, что проход судов в украинские порты в Черном море будет заблокирован на период военных "учений" РФ.

Предыстория: 

  • Россия заблокировала судоходство на больших участках вдоль украинского побережья Черного и Азовского морей. Запрет начнет действовать в 23:00 (по киевскому времени) 13 февраля и заявленный конец – 23:00 (по Киеву) 19 февраля.
  • 8 февраля Россия перебросила 6 больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов сначала в Средиземное, а затем в Черное море якобы для участия в военных учениях.
  • СМИ также сообщили, что Россия перевозит ближе к Азовскому морю быстроходные патрульные катера из Балтийского и Каспийского морей.
  • В конце декабря американские журналисты со ссылкой на источники в разведке сообщали, что российское вторжение может начаться с морского побережья.
  • Министерство обороны Украины в декабре сообщало, что Россия блокировала морские пути в Азовском море в связи с подобными "плановыми учениями" военного флота. Тогда россияне запретили судоходство в 70% акватории Азовского моря.

Ирина Балачук, УП
Темы: СНБОЧерное мореАзовское мореРосcия


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