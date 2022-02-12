В ООН заявляют, что не собираются отзывать своих сотрудников из Украины

В Организации Объединенных Наций сообщают, что не намерены отозвать своих сотрудников из Украины из-за угрозы вторжения России.

Источник: спикер Генерального Секретаря ООН Стефан Дюжаррик, цитирует Укринформ

Детали: На вопрос журналистки АР, не собирается ли секретариат ООН последовать примеру Государственного департамента США об отзыве части своих сотрудников из Украины в связи с угрозой российского вторжения, Дюжаррик сказал: "Наш персонал продолжает находиться в Украине, и нет никаких изменений в нашей позиции".

Ранее он отмечал, что Генсек ООН Антониу Гутерреш отмечает необходимость дипломатического разрешения кризиса между Россией и Украиной и что любое нарушение границ суверенного государства противоречит международному праву.

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