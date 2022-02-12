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В ООН заявляют, что не собираются отзывать своих сотрудников из Украины

Суббота, 12 февраля 2022, 01:42
В ООН заявляют, что не собираются отзывать своих сотрудников из Украины
фото: Getty Images

В Организации Объединенных Наций сообщают, что не намерены отозвать своих сотрудников из Украины из-за угрозы вторжения России.

Источник: спикер Генерального Секретаря ООН Стефан Дюжаррик, цитирует Укринформ

Детали: На вопрос журналистки АР, не собирается ли секретариат ООН последовать примеру Государственного департамента США об отзыве части своих сотрудников из Украины в связи с угрозой российского вторжения, Дюжаррик сказал: "Наш персонал продолжает находиться в Украине, и нет никаких изменений в нашей позиции".

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Ранее он отмечал, что Генсек ООН Антониу Гутерреш отмечает необходимость дипломатического разрешения кризиса между Россией и Украиной и что любое нарушение границ суверенного государства противоречит международному праву.

Предыстория:

  • Ранее утром 11 февраля подобные инструкции для своих граждан опубликовало посольство Нидерландов. Кроме того, они создали центр эвакуации во Львове для тех, кто решит остаться в Украине и в случае российского вторжения будет покидать пределы Украины своим автотранспортом в западном направлении.
  • Как сообщили британские журналисты, президент США Джо Байден считает, что нападение России на Украину произойдет "в ближайшие дни". Накануне вечером 10 февраля Байден заявил американским журналистам, что граждане США должны немедленно покинуть территорию Украины, потому что их не смогут эвакуировать в случае начала полномасштабного военного вторжения России.
  • Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Путин может и не ожидать завершения Зимних Олимпийских игр в Пекине для начала военного вторжения в Украину.
  • Посольства Великобритании, Дании, Израиля, Норвегии, Японии, Эстонии и Южной Кореи официально обнародовали инструкции для своих граждан "чем скорее" выехать из Украины.

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Темы: ООНУкраинаРосcия
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