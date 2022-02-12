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Ковід у Києві продовжує бити рекорди: за добу 34 смерті

Субота, 12 лютого 2022, 11:44
Фото КМДА

У Києві продовжує зростати кількість нових хворих і смертей від коронавірусу – за минулу добу зафіксували рекордні 4 229 нових випадків зараження і 34 померлих, серед яких чоловік 32 років.

Джерело: пресслужба мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "4 229 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 34 людини померли".

Деталі: Серед нових хворих 309 дітей.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (677), Солом‘янському (513) та в Оболонському (480) районах.  

До лікарень столиці госпіталізували 95 хворих на коронавірус та 219 осіб з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Всього за період пандемії у Києві 402 294 підтверджених випадки захворювання, 8 719 хворих померли, подолали коронавірус 347 373 мешканці столиці, з них 1 385 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Смертей стає менше, більше хворіють діти. Covid-прогноз в Україні

Передісторія: 

  • У Києві за добу 4 лютого виявили рекордні 3173 випадки Covid, померли 11 хворих.
  • За добу 8 лютого у столиці зареєстрували рекордну кількість нових випадків коронавірусу – 3 684, померли від вірусу 22 людини, зокрема, чоловік 28 років.  
  • За добу 9 лютого у столиці зафіксували рекордну кількість хворих на коронавірус – 3 880 осіб, також зросла кількість смертей – за добу померли 25 людей.
  • За добу 10 лютого у столиці зафіксували рекордні 4 104 нових випадки коронавірусу, 32 хворих померли.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус
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