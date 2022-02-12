Ковід у Києві продовжує бити рекорди: за добу 34 смерті

У Києві продовжує зростати кількість нових хворих і смертей від коронавірусу – за минулу добу зафіксували рекордні 4 229 нових випадків зараження і 34 померлих, серед яких чоловік 32 років.

Джерело: пресслужба мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "4 229 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 34 людини померли".

Деталі: Серед нових хворих 309 дітей.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (677), Солом‘янському (513) та в Оболонському (480) районах.

До лікарень столиці госпіталізували 95 хворих на коронавірус та 219 осіб з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Всього за період пандемії у Києві 402 294 підтверджених випадки захворювання, 8 719 хворих померли, подолали коронавірус 347 373 мешканці столиці, з них 1 385 за минулу добу.

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