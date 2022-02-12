Ковид в Киеве продолжает бить рекорды: за сутки 34 смерти

В Киеве продолжает расти количество новых больных и смертей от коронавируса – за прошедшие сутки зафиксировали рекордные 4 229 новых случаев заражения и 34 умерших, среди которых мужчина 32 лет.

Источник: пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "4 229 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 34 человека умерли".

Детали: Среди новых больных 309 детей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (677), Соломенском (513) и Оболонском (480) районах.

В больницы столицы госпитализировали 95 больных коронавирусом и 219 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего за период пандемии в Киеве 402 294 подтвержденных случая заболевания, 8 719 больных умерли, преодолели коронавирус 347 373 жителя столицы, из них 1 385 за минувшие сутки.

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