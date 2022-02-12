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Ковид в Киеве продолжает бить рекорды: за сутки 34 смерти

Суббота, 12 февраля 2022, 11:44
Фото КГГА

В Киеве продолжает расти количество новых больных и смертей от коронавируса – за прошедшие сутки зафиксировали рекордные 4 229 новых случаев заражения и 34 умерших, среди которых мужчина 32 лет.

Источник: пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "4 229 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 34 человека умерли".

Детали: Среди новых больных 309 детей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (677), Соломенском (513) и Оболонском (480) районах.

В больницы столицы госпитализировали 95 больных коронавирусом и 219 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего за период пандемии в Киеве 402 294 подтвержденных случая заболевания, 8 719 больных умерли, преодолели коронавирус 347 373 жителя столицы, из них 1 385 за минувшие сутки.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Смертей становится меньше, больше болеют дети. Covid-прогноз в Украине

Предыстория: 

  • В Киеве за сутки 4 февраля обнаружили рекордные 3173 случая Covid, умерли 11 больных.
  • За сутки 8 февраля в столице зарегистрировали рекордное количество новых случаев коронавируса – 3 684, умерли от вируса 22 человека, в том числе мужчина 28 лет.
  • За сутки 9 февраля в столице зафиксировали рекордное количество больных коронавирусом – 3 880 человек, также возросло количество смертей – за сутки умерли 25 человек.
  • За сутки 10 февраля в столице зафиксировали рекордные 4 104 новых случая коронавируса, 32 больных умерли.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


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