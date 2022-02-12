Ковид в Киеве продолжает бить рекорды: за сутки 34 смерти
В Киеве продолжает расти количество новых больных и смертей от коронавируса – за прошедшие сутки зафиксировали рекордные 4 229 новых случаев заражения и 34 умерших, среди которых мужчина 32 лет.
Источник: пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко
Прямая речь Кличко: "4 229 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 34 человека умерли".
Детали: Среди новых больных 309 детей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (677), Соломенском (513) и Оболонском (480) районах.
В больницы столицы госпитализировали 95 больных коронавирусом и 219 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.
Всего за период пандемии в Киеве 402 294 подтвержденных случая заболевания, 8 719 больных умерли, преодолели коронавирус 347 373 жителя столицы, из них 1 385 за минувшие сутки.
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Предыстория:
- В Киеве за сутки 4 февраля обнаружили рекордные 3173 случая Covid, умерли 11 больных.
- За сутки 8 февраля в столице зарегистрировали рекордное количество новых случаев коронавируса – 3 684, умерли от вируса 22 человека, в том числе мужчина 28 лет.
- За сутки 9 февраля в столице зафиксировали рекордное количество больных коронавирусом – 3 880 человек, также возросло количество смертей – за сутки умерли 25 человек.
- За сутки 10 февраля в столице зафиксировали рекордные 4 104 новых случая коронавируса, 32 больных умерли.