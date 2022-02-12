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Україна офіційно визнала Саакашвілі потерпілим – Денісова

Катерина ТищенкоСубота, 12 лютого 2022, 13:29
Саакашвілі, фото Getty Images

Україна офіційно визнала експрезидента Грузії, громадянина України Міхеіла Саакашвілі потерпілим у справі про неналежне поводження у грузинському ув’язненні.

Джерело: омбудсмен Людмила Денісова у Facebook

Дослівно: "Процесуальним керівником Генеральної прокуратури України під час досудового слідства громадянина України, голову Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіла Саакашвілі визнано потерпілим відповідно до статті 55 Кримінального процесуального кодексу України".

"Визнання Міхеіла Саакашвілі потерпілим відбулося з урахуванням того, що йому завдано фізичної та моральної шкоди неправомірними діями працівників правоохоронних органів Грузії.

Деталі: Денісова нагадала, що 14 січня 2022 року було розпочато провадження за фактом вчинення злочину проти Саакашвілі, передбаченого частиною 3 статті 365 Кримінального Кодексу України, а саме перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів Грузії під час утримання Саакашвілі.

Процесуальний статус потерпілого дає підстави Саакашвілі в подальшому скористатися відповідними правами на різних стадіях кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 56 зазначеного Кодексу, зазначила омбудсмен.

Що передувало: Третій президент Грузії Михайло Саакашвілі заспівав на засіданні суду 9 лютого гімн України.

Передісторія:

  • У грудні Міністерство закордонних справ України офіційно висловлювала позицію, що просить грузинський уряд ставитися з повагою до затриманого Саакашвілі та надати йому належний медичний догляд.
  • У жовтні міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Україна намагатиметься допомогти своєму громадянину Саакашвілі й перевезти його до української в’язниці. Однак влада Грузії додала, що Саакашвілі проведе у в’язниці щонайменше 6 років, й Україні його передавати не збираються.
  • Проти колишнього президента Грузії ведуть кілька кримінальних проваджень. В одному з них 28 червня 2018 року Міхеіла Саакашвілі заочно засудили до 6 років в'язниці в Грузії: його визнали винним у побитті депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році. Цього року проти нього відкрили кримінальне провадження в незаконному перетині державного кордону.

Теми: СаакашвіліомбудсменГрузія
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