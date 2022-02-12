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Україна офіційно визнала Саакашвілі потерпілим – Денісова

Катерина ТищенкоСубота, 12 лютого 2022, 12:29
Україна офіційно визнала Саакашвілі потерпілим – Денісова
Саакашвілі, фото Getty Images

Україна офіційно визнала експрезидента Грузії, громадянина України Міхеіла Саакашвілі потерпілим у справі про неналежне поводження у грузинському ув’язненні.

Джерело: омбудсмен Людмила Денісова у Facebook

Дослівно: "Процесуальним керівником Генеральної прокуратури України під час досудового слідства громадянина України, голову Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіла Саакашвілі визнано потерпілим відповідно до статті 55 Кримінального процесуального кодексу України".

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"Визнання Міхеіла Саакашвілі потерпілим відбулося з урахуванням того, що йому завдано фізичної та моральної шкоди неправомірними діями працівників правоохоронних органів Грузії.

Деталі: Денісова нагадала, що 14 січня 2022 року було розпочато провадження за фактом вчинення злочину проти Саакашвілі, передбаченого частиною 3 статті 365 Кримінального Кодексу України, а саме перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів Грузії під час утримання Саакашвілі.

Процесуальний статус потерпілого дає підстави Саакашвілі в подальшому скористатися відповідними правами на різних стадіях кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 56 зазначеного Кодексу, зазначила омбудсмен.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Третій президент Грузії Михайло Саакашвілі заспівав на засіданні суду 9 лютого гімн України.

Передісторія:

  • У грудні Міністерство закордонних справ України офіційно висловлювала позицію, що просить грузинський уряд ставитися з повагою до затриманого Саакашвілі та надати йому належний медичний догляд.
  • У жовтні міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Україна намагатиметься допомогти своєму громадянину Саакашвілі й перевезти його до української в’язниці. Однак влада Грузії додала, що Саакашвілі проведе у в’язниці щонайменше 6 років, й Україні його передавати не збираються.
  • Проти колишнього президента Грузії ведуть кілька кримінальних проваджень. В одному з них 28 червня 2018 року Міхеіла Саакашвілі заочно засудили до 6 років в'язниці в Грузії: його визнали винним у побитті депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році. Цього року проти нього відкрили кримінальне провадження в незаконному перетині державного кордону.

Теми: СаакашвіліомбудсменГрузія
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