Україна офіційно визнала Саакашвілі потерпілим – Денісова

Україна офіційно визнала експрезидента Грузії, громадянина України Міхеіла Саакашвілі потерпілим у справі про неналежне поводження у грузинському ув’язненні.

Джерело: омбудсмен Людмила Денісова у Facebook

Дослівно: "Процесуальним керівником Генеральної прокуратури України під час досудового слідства громадянина України, голову Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіла Саакашвілі визнано потерпілим відповідно до статті 55 Кримінального процесуального кодексу України".

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"Визнання Міхеіла Саакашвілі потерпілим відбулося з урахуванням того, що йому завдано фізичної та моральної шкоди неправомірними діями працівників правоохоронних органів Грузії.

Деталі: Денісова нагадала, що 14 січня 2022 року було розпочато провадження за фактом вчинення злочину проти Саакашвілі, передбаченого частиною 3 статті 365 Кримінального Кодексу України, а саме перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів Грузії під час утримання Саакашвілі.

Процесуальний статус потерпілого дає підстави Саакашвілі в подальшому скористатися відповідними правами на різних стадіях кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 56 зазначеного Кодексу, зазначила омбудсмен.

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Що передувало: Третій президент Грузії Михайло Саакашвілі заспівав на засіданні суду 9 лютого гімн України.

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