Украина официально признала Саакашвили потерпевшим – Денисова

Украина официально признала экс-президента Грузии, гражданина Украины Михеила Саакашвили потерпевшим по делу о ненадлежащем обращении в грузинском заключении.

Источник: омбудсмен Людмила Денисова в Facebook

Дословно: "Процессуальным руководителем Генеральной прокуратуры Украины во время досудебного следствия гражданина Украины, председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили признан потерпевшим в соответствии со статьей 55 Уголовного процессуального кодекса Украины".

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"Признание Михеила Саакашвили потерпевшим произошло с учетом того, что ему причинен физический и моральный ущерб неправомерными действиями работников правоохранительных органов Грузии".

Детали: Денисова напомнила, что 14 января 2022 года было начато производство по факту совершения преступления против Саакашвили, предусмотренного частью 3 статьи 365 Уголовного Кодекса Украины, а именно превышение служебных полномочий работниками правоохранительных органов Грузии при содержании Саакашвили.

Процессуальный статус потерпевшего позволяет Саакашвили в дальнейшем воспользоваться соответствующими правами на разных стадиях уголовного производства в порядке, предусмотренном статьей 56 указанного Кодекса, отметила омбудсмен.

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Что предшествовало: Третий президент Грузии Михаил Саакашвили спел на заседании суда 9 февраля гимн Украины.

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