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Украина официально признала Саакашвили потерпевшим – Денисова

Катерина ТищенкоСуббота, 12 февраля 2022, 12:29
Украина официально признала Саакашвили потерпевшим – Денисова
Саакашвили, фото Getty Images

Украина официально признала экс-президента Грузии, гражданина Украины Михеила Саакашвили потерпевшим по делу о ненадлежащем обращении в грузинском заключении.

Источник: омбудсмен Людмила Денисова в Facebook

Дословно: "Процессуальным руководителем Генеральной прокуратуры Украины во время досудебного следствия гражданина Украины, председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили признан потерпевшим в соответствии со статьей 55 Уголовного процессуального кодекса Украины".

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"Признание Михеила Саакашвили потерпевшим произошло с учетом того, что ему причинен физический и моральный ущерб неправомерными действиями работников правоохранительных органов Грузии".

Детали: Денисова напомнила, что 14 января 2022 года было начато производство по факту совершения преступления против Саакашвили, предусмотренного частью 3 статьи 365 Уголовного Кодекса Украины, а именно превышение служебных полномочий работниками правоохранительных органов Грузии при содержании Саакашвили.

Процессуальный статус потерпевшего позволяет Саакашвили в дальнейшем воспользоваться соответствующими правами на разных стадиях уголовного производства в порядке, предусмотренном статьей 56 указанного Кодекса, отметила омбудсмен.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Третий президент Грузии Михаил Саакашвили спел на заседании суда 9 февраля гимн Украины.

Предыстория:

  • В декабре Министерство иностранных дел Украины официально выражало позицию, что просит грузинское правительство относиться с уважением к задержанному Саакашвили и предоставить ему надлежащий медицинский уход.
  • В октябре министр юстиции Денис Малюска заявил, что Украина будет пытаться помочь своему гражданину Саакашвили и перевезти его в украинскую тюрьму. Однако власти Грузии ответили, что Саакашвили проведет в тюрьме минимум 6 лет, и Украине его передавать не собираются.
  • Против бывшего президента Грузии ведут несколько уголовных производств. В одном из них 28 июня 2018 Михеила Саакашвили заочно приговорили к 6 годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. В этом году против него открыли уголовное производство в незаконном пересечении государственной границы.

Темы: СаакашвилиомбудсменГрузия
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