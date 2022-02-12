Украина официально признала Саакашвили потерпевшим – Денисова
Украина официально признала экс-президента Грузии, гражданина Украины Михеила Саакашвили потерпевшим по делу о ненадлежащем обращении в грузинском заключении.
Источник: омбудсмен Людмила Денисова в Facebook
Дословно: "Процессуальным руководителем Генеральной прокуратуры Украины во время досудебного следствия гражданина Украины, председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили признан потерпевшим в соответствии со статьей 55 Уголовного процессуального кодекса Украины".
"Признание Михеила Саакашвили потерпевшим произошло с учетом того, что ему причинен физический и моральный ущерб неправомерными действиями работников правоохранительных органов Грузии".
Детали: Денисова напомнила, что 14 января 2022 года было начато производство по факту совершения преступления против Саакашвили, предусмотренного частью 3 статьи 365 Уголовного Кодекса Украины, а именно превышение служебных полномочий работниками правоохранительных органов Грузии при содержании Саакашвили.
Процессуальный статус потерпевшего позволяет Саакашвили в дальнейшем воспользоваться соответствующими правами на разных стадиях уголовного производства в порядке, предусмотренном статьей 56 указанного Кодекса, отметила омбудсмен.
Что предшествовало: Третий президент Грузии Михаил Саакашвили спел на заседании суда 9 февраля гимн Украины.
Предыстория:
- В декабре Министерство иностранных дел Украины официально выражало позицию, что просит грузинское правительство относиться с уважением к задержанному Саакашвили и предоставить ему надлежащий медицинский уход.
- В октябре министр юстиции Денис Малюска заявил, что Украина будет пытаться помочь своему гражданину Саакашвили и перевезти его в украинскую тюрьму. Однако власти Грузии ответили, что Саакашвили проведет в тюрьме минимум 6 лет, и Украине его передавать не собираются.
- Против бывшего президента Грузии ведут несколько уголовных производств. В одном из них 28 июня 2018 Михеила Саакашвили заочно приговорили к 6 годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. В этом году против него открыли уголовное производство в незаконном пересечении государственной границы.