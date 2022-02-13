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Ризик вторгнення: Блінкен розповів, що має зробити Росія саме зараз

Світлана КізіловаНеділя, 13 лютого 2022, 10:47
Ентоні Блінкен, фото Getty Images

Держсекретар США Ентоні Блінкен вчергове наголосив, що ризик вторгнення РФ на територію Україні залишається досить високим, водночас все ще можливе дипломатичне рішення конфлікту – для цього Москва повинна піти на деескалацію.

Джерело: Reuters

Деталі: Останніми днями все частіше лунають попередження США про те, що стягування Росією понад 100 тисяч військових на кордони з Україною може означати підготовку до вторгнення. Москва ж продовжує заперечувати, що має плани напасти на Україну, а заяви західних спецслужб називає не інакше як "істерією", водночас продовжує нарощування військ.

З огляду на ситуацію, що склалася, Блінкен наголосив, що завршення кризи все ще можливе, і для цього президент РФ Володимир Путін має піти на деескалацію.

Пряма мова: "Дипломатичний шлях залишається відкритим. Шлях для Москви, щоб показати, що вона хоче йти цим шляхом, простий. Вона повинна піти на деескалацію, а не загостювати ситуацію далі.

Ми наказали виїхати більшості американців, які все ще знаходяться в посольстві США у Києві. Ризик російських військових дій досить високий".

Нагадаємо:

  • Спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам НАТО про напад Росії на Україну, який, ймовірно, може статися найближчого середи, 16 лютого.
  • Міністерство закордонних справ Ізраїлю оголосило про надзвичайну ситуацію в суботу, 12 лютого, оскільки США попередили ізраїльських офіційних осіб, що війська РФ можуть спробувати вторгнутися до України вже у вівторок.
  • У суботу президент США Джо Байден під час розмови з президентом РФ Володимиром Путіним застеріг його від вторгнення в Україну і розповів, що чекатиме на Росію у разі розв'язання війни.

Знати більше: Чи можливе вторгнення в Україну? Які перспективи наступу Росії

Теми: РосіяСШАвійнаУкраїна
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