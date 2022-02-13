Ризик вторгнення: Блінкен розповів, що має зробити Росія саме зараз
Держсекретар США Ентоні Блінкен вчергове наголосив, що ризик вторгнення РФ на територію Україні залишається досить високим, водночас все ще можливе дипломатичне рішення конфлікту – для цього Москва повинна піти на деескалацію.
Джерело: Reuters
Деталі: Останніми днями все частіше лунають попередження США про те, що стягування Росією понад 100 тисяч військових на кордони з Україною може означати підготовку до вторгнення. Москва ж продовжує заперечувати, що має плани напасти на Україну, а заяви західних спецслужб називає не інакше як "істерією", водночас продовжує нарощування військ.
З огляду на ситуацію, що склалася, Блінкен наголосив, що завршення кризи все ще можливе, і для цього президент РФ Володимир Путін має піти на деескалацію.
Пряма мова: "Дипломатичний шлях залишається відкритим. Шлях для Москви, щоб показати, що вона хоче йти цим шляхом, простий. Вона повинна піти на деескалацію, а не загостювати ситуацію далі.
Ми наказали виїхати більшості американців, які все ще знаходяться в посольстві США у Києві. Ризик російських військових дій досить високий".
Нагадаємо:
- Спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам НАТО про напад Росії на Україну, який, ймовірно, може статися найближчого середи, 16 лютого.
- Міністерство закордонних справ Ізраїлю оголосило про надзвичайну ситуацію в суботу, 12 лютого, оскільки США попередили ізраїльських офіційних осіб, що війська РФ можуть спробувати вторгнутися до України вже у вівторок.
- У суботу президент США Джо Байден під час розмови з президентом РФ Володимиром Путіним застеріг його від вторгнення в Україну і розповів, що чекатиме на Росію у разі розв'язання війни.
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