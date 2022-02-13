Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Риск вторжения: Блинкен рассказал, что должна сделать Россия сейчас

Светлана КизиловаВоскресенье, 13 февраля 2022, 10:47
Энтони Блинкен, фото Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен в очередной раз подчеркнул, что риск вторжения РФ в Украину остается достаточно высоким, вместе с тем все еще возможно дипломатическое решение конфликта – для этого Москва должна пойти на деэскалацию.

Источник: Reuters

Детали: В последние дни все чаще звучат предупреждения США о том, что стягивание Россией более 100 тысяч военных на границы с Украиной может означать подготовку к вторжению. Москва же продолжает отрицать, что планирует напасть на Украину, а заявления западных спецслужб называет не иначе как "истерией", в то же время продолжает наращивание войск.

Учитывая сложившуюся ситуацию, Блинкен подчеркнул, что завершение кризиса все еще возможно, и для этого президент РФ Владимир Путин должен пойти на деэскалацию.

Прямая речь: "Дипломатический путь остается открытым. Путь для Москвы, чтобы показать, что она хочет идти по этому пути, прост. Она должна пойти на деэскалацию, а не усугублять ситуацию дальше.

Мы приказали уехать большинству американцев, все еще находящихся в посольстве США в Киеве. Риск российских военных действий достаточно высок".

Напомним:

  • Ранее спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду, 16 февраля.
  • Министерство иностранных дел Израиля объявило о чрезвычайной ситуации в субботу, 12 февраля, поскольку США предупредили израильских официальных лиц, что войска РФ могут попытаться вторгнуться в Украину уже во вторник.
  • В субботу президент США Джо Байден во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предостерег его от вторжения в Украину и рассказал, что будет ждать Россию в случае развязывания войны.

Знать больше: Возможно ли вторжение в Украину? Какие перспективы наступления России

Темы: РосcияСШАвойнаУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

РосСМИ и боевики сообщили о взрыве газопровода в Луганске. Похоже на фейк

видеоБайден: Я уверен, что Путин принял решение вторжения в Украину

фото, видеоБутусов и Шуфрич жестко подрались в прямом эфире

На канал "Рада" пробрался журналист из подсанкционного медиа и говорит о спецоперации

Новости 18 февраля: эвакуация жителей ОРДЛО в Россию, росСМИ о взрыве в Донецке

Главари ОРДЛО записали свои обращения об эвакуации еще в среду

Все новости...
Военные на Востоке готовы к любым сценариям – штаб ООС
Украина и Турция обсудили угрозы в Азовском и Черном морях – МИД
"Россия продвигает ложный нарратив" для подрыва украинского правительства – МИД Канады
США предупредили Израиль, что РФ может напасть на Украину во вторник – СМИ
Последние новости
03:28
В ОП планируют осенью начать строительство Музея Майдана
02:32
Блокада Оттавы: полиция начала аресты митингующих
01:37
В Ростовскую область РФ поступило 5 млрд рублей для выплат эвакуированным из ОРДЛО
00:45
Три человека погибли из-за мощного шторма "Энис" в Британии
00:27
РосСМИ и боевики сообщили о взрыве газопровода в Луганске. Похоже на фейк
00:21
видеоБайден: Я уверен, что Путин принял решение вторжения в Украину
23:37
фото, видеоБутусов и Шуфрич жестко подрались в прямом эфире
23:11
Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на сборы
22:48
"Мы знаем российские методички": в МИД Британии призвали не верить провокациям РФ
22:24
На канал "Рада" пробрался журналист из подсанкционного медиа и говорит о спецоперации
Все новости...