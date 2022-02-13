Риск вторжения: Блинкен рассказал, что должна сделать Россия сейчас

Госсекретарь США Энтони Блинкен в очередной раз подчеркнул, что риск вторжения РФ в Украину остается достаточно высоким, вместе с тем все еще возможно дипломатическое решение конфликта – для этого Москва должна пойти на деэскалацию.

Источник: Reuters

Детали: В последние дни все чаще звучат предупреждения США о том, что стягивание Россией более 100 тысяч военных на границы с Украиной может означать подготовку к вторжению. Москва же продолжает отрицать, что планирует напасть на Украину, а заявления западных спецслужб называет не иначе как "истерией", в то же время продолжает наращивание войск.

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Учитывая сложившуюся ситуацию, Блинкен подчеркнул, что завершение кризиса все еще возможно, и для этого президент РФ Владимир Путин должен пойти на деэскалацию.

Прямая речь: "Дипломатический путь остается открытым. Путь для Москвы, чтобы показать, что она хочет идти по этому пути, прост. Она должна пойти на деэскалацию, а не усугублять ситуацию дальше.

Мы приказали уехать большинству американцев, все еще находящихся в посольстве США в Киеве. Риск российских военных действий достаточно высок".

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Напомним:

Ранее спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду, 16 февраля.

Министерство иностранных дел Израиля объявило о чрезвычайной ситуации в субботу, 12 февраля, поскольку США предупредили израильских официальных лиц, что войска РФ могут попытаться вторгнуться в Украину уже во вторник.

В субботу президент США Джо Байден во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предостерег его от вторжения в Украину и рассказал, что будет ждать Россию в случае развязывания войны.

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