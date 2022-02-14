Мінінфраструктури: Порти працюють у штатному режимі

Міністерство інфраструктури заявляє, що попри спробу Росії заблокувати Чорне та Азовське моря, усі українські порти працюють у штатному режимі.

Джерело: Мінінфраструктури

Дослівно Мінінфраструктури: "Спеціальні судна ДУ "Держгідрографія" обстежили понад 50% морського коридору між західною межею району незаконних морських навчань РФ та південно-східним краєм Дністровської банки. Глибини підтверджено в межах 15-22 метри, а отже чинні рекомендації суднам щодо безпечного заходу до портів Одеської затоки лишаються чинними".

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Деталі: За словами заступника міністра інфраструктури Юрія Васькова, міністерство робить все, щоб "не допустити будь-яких перешкод для судноплавства та заходу в українські порти".

Він додав, що наразі переважна більшість суден використовують коридор та дотримуються рекомендованої ізобати глибин 20 метрі для сполучення з українськими портами.

Васьков додав, що до кінця дня 14 лютого роботи з обстеження морського коридору завершать і всю інформацію передадуть суднам. Також оновлять навігаційні карти і опублікують у повідомленнях мореплавцям України.

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Що було раніше: 11 лютого Адміністрація морських портів України повідомила, що прохід суден до українських портів у Чорному морі буде заблоковано на період військових "навчань" РФ.

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