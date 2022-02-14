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Мінінфраструктури: Порти працюють у штатному режимі

Ірина БалачукПонеділок, 14 лютого 2022, 14:08
Мінінфраструктури: Порти працюють у штатному режимі
Фото Адміністрації морських портів України

Міністерство інфраструктури заявляє, що попри спробу Росії заблокувати Чорне та Азовське моря, усі українські порти працюють у штатному режимі.

Джерело: Мінінфраструктури

Дослівно Мінінфраструктури: "Спеціальні судна ДУ "Держгідрографія" обстежили понад 50% морського коридору між західною межею району незаконних морських навчань РФ та південно-східним краєм Дністровської банки. Глибини підтверджено в межах 15-22 метри, а отже чинні рекомендації суднам щодо безпечного заходу до портів Одеської затоки лишаються чинними".

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Деталі: За словами заступника міністра інфраструктури Юрія Васькова, міністерство робить все, щоб "не допустити будь-яких перешкод для судноплавства та заходу в українські порти".

Він додав, що наразі переважна більшість суден використовують коридор та дотримуються рекомендованої ізобати глибин 20 метрі для сполучення з українськими портами.

Васьков додав, що до кінця дня 14 лютого роботи з обстеження морського коридору завершать і всю інформацію передадуть суднам. Також оновлять навігаційні карти і опублікують у повідомленнях мореплавцям України.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 11 лютого Адміністрація морських портів України повідомила, що прохід суден до українських портів у Чорному морі буде заблоковано на період військових "навчань" РФ.

Передісторія: 

  • Росія заблокувала судноплавство на великих ділянках уздовж українського узбережжя Чорного та Азовського морів. Заборона почне діяти о 23:00 (за київським часом) 13 лютого і заявлений кінець – 23:00 (за Києвом) 19 лютого.
  • 8 лютого Росія перекинула 6 великих десантних кораблів Північного та Балтійського флотів спершу у Середземне, а потім у Чорне море нібито для участі у військових навчаннях.
  • ЗМІ також повідолмяли, що Росія перевозить ближче до Азовського моря швидкохідні патрульні катери з Балтійського й Каспійського морів.
  • Наприкінці грудня американські журналісти з посиланням на джерела в розвідці повідомляли, що російське вторгнення може початися з морського узбережжя.
  • Міністерство оборони України в грудні повідомляло, що Росія блокувала морські шляхи в Азовському морі через подібні "планові навчання" військового флоту. Тоді росіяни заборони судноплавство в 70% акваторії Азовського моря.

Теми: Чорне мореРосія
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