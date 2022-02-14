Мининфраструктуры: Порты работают в штатном режиме

Министерство инфраструктуры заявляет, что, несмотря на попытку России заблокировать Черное и Азовское моря, все украинские порты работают в штатном режиме.

Источник: Мининфраструктуры

Дословно Мининфраструктуры: "Специальные суда ГУ "Госгидрография" обследовали более 50% морского коридора между западной границей района незаконных морских учений РФ и юго-восточным краем Днестровской банки. Глубины подтверждены в пределах 15-22 метра, а следовательно, действующие рекомендации судам относительно безопасного захода в порты Одесского залива остаются в силе".

Детали: По словам замминистра инфраструктуры Юрия Васькова, министерство делает все, чтобы "не допустить каких-либо препятствий для судоходства и захода в украинские порты".

Он добавил, что в настоящее время большинство судов используют коридор и придерживаются рекомендованной изобаты глубин 20 метров для сообщения с украинскими портами.

Васьков добавил, что до конца дня 14 февраля работы по обследованию морского коридора завершат и всю информацию передадут судам. Также обновят навигационные карты и опубликуют в сообщениях мореплавателям Украины.

Что было раньше: Администрации морских портов Украины сообщила, что проход судов в украинские порты в Черном море будет заблокирован на период военных "учений" РФ.

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