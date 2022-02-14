Мининфраструктуры: Порты работают в штатном режиме
Министерство инфраструктуры заявляет, что, несмотря на попытку России заблокировать Черное и Азовское моря, все украинские порты работают в штатном режиме.
Источник: Мининфраструктуры
Дословно Мининфраструктуры: "Специальные суда ГУ "Госгидрография" обследовали более 50% морского коридора между западной границей района незаконных морских учений РФ и юго-восточным краем Днестровской банки. Глубины подтверждены в пределах 15-22 метра, а следовательно, действующие рекомендации судам относительно безопасного захода в порты Одесского залива остаются в силе".
Детали: По словам замминистра инфраструктуры Юрия Васькова, министерство делает все, чтобы "не допустить каких-либо препятствий для судоходства и захода в украинские порты".
Он добавил, что в настоящее время большинство судов используют коридор и придерживаются рекомендованной изобаты глубин 20 метров для сообщения с украинскими портами.
Васьков добавил, что до конца дня 14 февраля работы по обследованию морского коридора завершат и всю информацию передадут судам. Также обновят навигационные карты и опубликуют в сообщениях мореплавателям Украины.
Что было раньше: Администрации морских портов Украины сообщила, что проход судов в украинские порты в Черном море будет заблокирован на период военных "учений" РФ.
Предыстория:
- Россия заблокировала судоходство на больших участках вдоль украинского побережья Черного и Азовского морей. Запрет начнет действовать в 23:00 (по киевскому времени) 13 февраля и заявленный конец – 23:00 (по Киеву) 19 февраля.
- 8 февраля Россия перебросила 6 больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов сначала в Средиземное, а затем в Черное море якобы для участия в военных учениях.
- СМИ также сообщили, что Россия перевозит ближе к Азовскому морю быстроходные патрульные катера из Балтийского и Каспийского морей.
- В конце декабря американские журналисты со ссылкой на источники в разведке сообщали, что российское вторжение может начаться с морского побережья.
- Министерство обороны Украины в декабре сообщало, что Россия блокировала морские пути в Азовском море в связи с подобными "плановыми учениями" военного флота. Тогда россияне запретили судоходство в 70% акватории Азовского моря.