"Лучше тебе и не знать": як Нарік із охороною погрожували журналістам УП

Нападник на оператора "Української правди", погрожуючи ножем, видалив відеоматеріали з його телефона, а бізнесмен Олександр Петровський на призвисько "Нарік" особисто погрожував журналісту.

Джерело: керівник департаменту журналістських розслідувань УП Михайло Ткач у Facebook

Деталі: Журналіст УП розповів деталі нападу охорони бізнесмена Петровського на його знімальну групу в аеропорту Дніпра.

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У Дніпрі кореспонденти УП знімали матеріал про день народження Ігоря Коломойського. Святкування мало відбуватися у центрі Менора, який має закриту парковку.

"Розуміючи що гостей буде багато і майже всі вони заїжджатимуть на святкування на авто, які до них не мають стосунку, я вирішив що єдина можливість побачити хто саме прилетить зі столиці до Дніпра на свято - це зйомка в аеропорту", - пояснює Ткач.

Рішення виявилося вдалим і журналісти дійсно почали знімати гостей численних чартерів.

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Черговий борт із Києва заходив на посадку і оператор Ярослав Бондаренко знову прийшов до терміналу. Двоє охоронців вихопили документи, коли журналіст представлявся.

Один з охоронців забрав телефон у оператора. Далі з терміналу вийшли, власне, двоє пасажирів. Першого кореспонденти ще ідентифіковують. Саме він дістав ножа і, схопивши Ярослава, почав погрожувати, приставляючи ніж до обличчя.

Пряма мова Ткача: "Важливо розуміти, що у охоронців була лише одна мета - видалити відео. Ні про яку безпеку чи небезпеку мови не йшлося. Тому вони утримували оператора. Телефон оператора запаролений і тому вимогою до Ярослава було - сказати пароль. Після того, як Ярославу декілька разів повторили, що його зараз заріжуть, він озвучив пароль. Охоронець видалив не просто відео і фото за той день, а відео і фото за півроку. Видалив навіть з папки "видалене".

Весь цей час документи Ярослава були у нападників. Останнім з терміналу вийшов Олександр Петровський на призвисько Нарік. Петровський не допоміг Ярославу звільнитись, а навпаки почав погрожувати, що його зараз повезуть "в управу". Мовляв, документи можна підробити і тому треба добре перевірити. Коли Ярослав вкотре сказав, що виконує редакційне завдання і навіть не знає хто зараз перед ним, Петровський зазначив "лучше тебе и не знать".

Далі Петровський з чоловіком з ножем сіли до позашляховика "Лексус" і поїхали на святкування дня народження Коломойського.

З якого це дива територія біля віп-терміналу стала режимним об‘єктом? Я знімав біля віп-терміналу у Відні, знімав у Женеві і жодних проблем.

Уявіть охоронця, який розмахує ножем біля віп- терміналу в Женеві. Уявили? А тепер уявіть австрійську поліцію, яка просто спостерігає за тим як охорона нападає на людину і при цьому вимагає у постраждалого документи, а у нападників - ні. Можете?

Далі охоронці на очах у поліції аеропорту скоїли напад на водія нашої знімальної групи, декілька разів намагались вибити телефони і камеру з рук у оператора і в мене. Сіли у авто супроводу і безперешкодно залишили місце.

Зараз працюємо над тим щоб отримати відео з камер віп-терміналу аби одразу його опублікувати. Будемо вдячні джерелам за сприяння. В найближчий час пройдемо всі процедурні моменти для слідства".

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Передісторія: