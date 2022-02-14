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"Лучше тебе и не знать": как Нарик с охраной угрожали журналистам УП

Михаил Ткач, Валентина РоманенкоПонедельник, 14 февраля 2022, 15:38
НАПАДЕНИЕ НА СЪЕМОЧНУЮ ГРУППУ МИХАИЛА ТКАЧА 13 ФЕВРАЛЯ, ФОТО УП

Напавший на оператора "Украинской правды", угрожая ножом, удалил видеоматериалы с его телефона, а бизнесмен Александр Петровский по кличке "Нарик" лично угрожал журналисту.

Источник: руководитель департамента журналистских расследований УП Михаил Ткач в Facebook

Детали: Журналист УП рассказал детали нападения охраны бизнесмена Петровского на его съемочную группу в аэропорту Днепра.

В Днепре корреспонденты УП снимали материал о дне рождения Игоря Коломойского. Празднование должно было проходить в центре Менора, который имеет закрытую парковку.

"Понимая, что гостей будет много и почти все они будут заезжать на празднование на авто, которые к ним не имеют отношения, я решил, что единственная возможность увидеть кто именно прилетит из столицы в Днепр на праздник - это съемка в аэропорту", - объясняет Ткач.

Решение оказалось удачным и журналисты действительно начали снимать гостей многочисленных чартеров.

Очередной борт из Киева заходил на посадку и оператор Ярослав Бондаренко снова пришел в терминал. Два охранника выхватили документы, когда журналист представлялся.

Один из охранников забрал телефон у оператора. Далее из терминала вышли, собственно, двое пассажиров. Первого корреспонденты еще идентифицируют. Именно он достал нож и, схватив Ярослава, начал угрожать, приставляя нож к лицу.

Прямая речь Ткача: "Важно понимать, что у охранников была только одна цель – удалить видео. Ни о какой безопасности или опасности речи речь не шла. Поэтому они удерживали оператора. Телефон оператора запаролен и поэтому требованием к Ярославу было - сказать пароль. После того, как Ярославу несколько раз повторили, что его сейчас зарежут, он озвучил пароль.Охранник удалил не просто видео и фото за тот день, а видео и фото за полгода.Удалил даже из папки "удаленное".

Все это время документы Ярослава были у нападающих. Последним из терминала вышел Александр Петровский по кличке Нарик. Петровский не помог Ярославу освободиться, а наоборот начал угрожать, что его сейчас повезут "в управу". Мол, документы можно подделать, и поэтому нужно хорошо проверить. Когда Ярослав снова сказал, что выполняет редакционное задание и даже не знает кто сейчас перед ним, Петровский отметил "лучше тебя и не знать".

Далее Петровский с мужчиной с ножом сели во внедорожник "Лексус" и поехали на празднование дня рождения Коломойского.

С какой стати территория возле вип-терминала стала режимным объектом? Я снимал у вип-терминала в Вене, снимал в Женеве и никаких проблем.

Представьте охранника, размахивающего ножом возле вип-терминала в Женеве. Представили? А теперь представьте австрийскую полицию, которая просто наблюдает за тем, как охрана нападает на человека и при этом требует у пострадавшего документы, а у нападающих – нет. Можете?

Далее охранники на глазах у полиции аэропорта совершили нападение на водителя нашей съемочной группы, несколько раз пытались выбить телефоны и камеру из рук оператора и у меня. Сели в авто сопровождения и беспрепятственно покинули место.

Сейчас работаем над тем, чтобы получить видео с камер вип-терминала, чтобы сразу его опубликовать. Будем благодарны источникам за содействие. В ближайшее время пройдем все процедурные моменты для следствия".

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  • 13 февраля 2013 года Днепре неизвестные совершили нападение на съемочную группу руководителя департамента журналистских расследований УП Михаила Ткача.
  • Полиция начала два уголовных производства
  • Журналисты выяснили, что на съемочную группу УП напали охранники известного в городе бизнесмена Александра Петровского (по прозвищу Нарик).
  • Генпрокурор Ирина Венедиктова заверила, что дело о нападении на съемочную группу УП в аэропорту Днепра находится на ее контроле и реакция будет адекватной.

Темы: ДнепрнападениеСМИ


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