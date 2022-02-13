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Венедіктова відреагувала на напад на знімальну групу УП

Катерина ТищенкоНеділя, 13 лютого 2022, 22:28

Генпрокурор Ірина Венедіктова запевнила, що справа про напад на знімальну групу УП в аеропорту Дніпра перебуває на її контролі, і реакція буде адекватною.

Джерело: Венедіктова у Facebook

Дослівно: "Обмеження, передбачені законом, не дозволяють мені висловитись популярно, а хотілося б.

Подивилась все, що доступно в Інтернеті. Дала завдання прокурорам негайно включитися в роботу. Керівник прокуратури області завтра доповість особисто про хід проведення слідчих дій.

Реакція буде адекватною. Справа на контролі".

Деталі: Венедіктова запевнила, що в Офісі генпрокурора уважно вивчать дії всіх причетних до інциденту, без винятку.

Передісторія:

  • У Дніпрі в неділю невідомі скоїли напад на знімальну групу керівника департаменту журналістських розслідувань УП Михайла Ткача.
  • Поліція відкрила два кримінальних провадження
  • Журналісти з'ясували, що на знімальну групу УП напали охоронці відомого у місті бізнесмена Олександра Петровського (за прізвиськом Нарік).

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Теми: ВенедіктоваДніпронападЗМІ
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