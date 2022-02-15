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Кабмін "підірвав" конкурс на директора НАБУ – Шабунін

Євген КізіловВівторок, 15 лютого 2022, 13:07
Кабмін підірвав конкурс на директора НАБУ – Шабунін
Віталій Шабунін, фото з його фейсбук-сторінки

Голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін повідомляє, що 14 лютого Кабінет міністрів на таємному засіданні ухвалив рішення, яке дає підстави зірвати конкурс з обрання нового директора Національного антикорупційного бюро.

Джерело: Шабунін у Telegram

Деталі: За словами антикорупціонера, уряд замість шести членів комісії, як це передбачено законом, затвердив п’ять. Міністри викинули з трійки міжнародних експертів Драго Коса. Шабунін нагадує, що Кос є членом комісії з обрання голови САП і "не дає Банковій сфальшувати/зірвати той конкурс".

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Голова ЦПК звертає увагу, що закон про НАБУ передбачає тільки повний склад конкурсної комісії, інакше вона не буди вважатися повноважною. Тобто п'яти членів мало.

Пряма мова: "Таким чином, конкурсну комісію не сформовано в строк, передбачений законом. І це перший пас Зеленського до ОАСКу для зриву конкурсу (чи відміни його результатів). Тепер Кабмін звернеться до міжнародників з проханням замінити Драго Коса на іншого експерта. І це другий, ще сильніший привід для відміни ОАСКом конкурсу (чи його результатів).

Законом не передбачена процедура повторного подання кандидатур, а значить, таке подання ставить під питання законність формування комісії, а відтак, і всіх її рішень".

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Більше деталей: На думку Шабуніна, єдиним виходом з ситуації є повернення Кабміну до цього питання і затвердження Драго Коса шостим членом комісії. А будь-які інші дії будуть незаконними і матимуть за мету лише одне – зірвати конкурс на директора НАБУ.

Пряма мова: "До речі, щоб ні в кого не було ілюзій - рішення робити цей треш прийняв Зеленський особисто. Це не припущення - це перевірений факт. Так, президент воюючої країни в період найгострішої кризи займається захистом своїх корупціонерів, підриваючи ефективність державних інституцій. Більше того, робить це шляхом незаконних рішень уряду".

Що було раніше: Шабунін попереджав, що президент Володимир Зеленський хоче прострочити рішення уряду про формування конкурсної комісії з обрання директора НАБУ.

Керівник ЦПК вважає, що команда Зеленського спробує затягнути конкурс з обрання директора НАБУ, який має відбутись навесні 2022 року, за тією ж схемою, за якою вже понад рік перешкоджає обранню нового керівника САП.

На початку лютого конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вже втретє не змогла затвердити результати конкурсу, хоча переможець давно визначений.

За словами Шабуніна, затвердження керівника САП знову заблокували представники комісії з Офісу президента. Він повідомляє, що Гуджал і Бусол заявили, що не будуть відвідувати засідання до апеляції на рішення Окружного адмінсуду Києва, яке гальмує комісію.

Теми: НАБУЗеленськийскандалкорупція
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