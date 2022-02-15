Кабмин "подорвал" конкурс на директора НАБУ - Шабунин

Глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин сообщает, что 14 февраля Кабинет министров на тайном заседании принял решение, которое дает основания сорвать конкурс по избранию нового директора Национального антикоррупционного бюро.

Источник: Шабунин в Telegram

Детали: По словам антикоррупционера, правительство вместо шести членов комиссии, как это предусмотрено законом, утвердило пять. Министры выбросили из тройки международных экспертов Драго Коса. Шабунин напоминает, что Кос является членом комиссии по избранию главы САП и "не дает Банковой сфальсифицировать/сорвать тот конкурс".

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Глава ЦПК обращает внимание, что закон о НАБУ предусматривает только полный состав конкурсной комиссии, иначе она не будет считаться полномочной. То есть пяти членов мало.

Прямая речь: "Таким образом, конкурсная комиссия не сформирована в срок, предусмотренный законом. И это первый пас Зеленского в сторону ОАСК для срыва конкурса (или отмены его результатов). Теперь Кабмин обратится к международникам с просьбой заменить Драго Коса другим экспертом. И это второй, еще более сильный повод для отмены ОАСКом конкурса (или его результатов).

Законом не предусмотрена процедура повторного представления кандидатур, а значит, такое представление ставит под вопрос законность формирования комиссии и, следовательно, всех ее решений".

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Больше деталей: По мнению Шабунина, единственным выходом из ситуации является возвращение Кабмина к этому вопросу и утверждение Драго Коса шестым членом комиссии. А любые другие действия будут незаконными и цель их только одна – сорвать конкурс на директора НАБУ.

Прямая речь: "Кстати, чтобы ни у кого не было иллюзий – решение делать этот трэш принял Зеленский лично. Это не предположение – это проверенный факт. Да, президент воюющей страны в период острейшего кризиса занимается защитой своих коррупционеров, подрывая эффективность государственных институций. Более того, делает это путем незаконных решений правительства".

Что было раньше: Шабунин предупреждал, что президент Владимир Зеленский хочет просрочить решение правительства о формировании конкурсной комиссии по избранию директора НАБУ.

Руководитель ЦПК считает, что команда Зеленского попытается затянуть конкурс по избранию директора НАБУ, который долен пройти весной 2022 года, по той же схеме, по которой уже больше года препятствует избранию нового руководителя САП.

В начале февраля конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры уже в третий раз не смогла утвердить результаты конкурса, хотя победитель давно определен.

По словам Шабунина, утверждение руководителя САП снова заблокировали представители комиссии от Офису президента. Он сообщает, что Гуджал и Бусол заявили, что не будут посещать заседание до апелляции на решение Окружного админсуда Киева, которое тормозит комиссию.