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КМДА оновила адреси укриттів та бомбосховищ

Денис КарловськийВівторок, 15 лютого 2022, 16:05
КМДА оновила адреси укриттів та бомбосховищ
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З FACEBOOK-СТОРІНКИ КМДА

У Київській міській державній адміністрації оновили та уточнили перелік адрес укриттів та бомбосховищ.

Джерело: пресслужба КМДА з посиланням на коментар директора Департаменту муніципальної безпеки Романа Ткачука

Пряма мова Ткачука: "На початку лютого 2022 року стару карту, на якій деякі дані були застарілими (адже ми вносили їх від початку 2014 року), змінили на цілком нову, перевіривши фонд захисних споруд цивільного захисту міста.

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Відповідальні представники районних в місті Києві держадміністрацій спільно з представниками Департаменту провели чергову перевірку укриттів для населення в кожному з районів, склали списки з адресним переліком та розмістили їх на сайтах райдержадміністрацій".

Деталі: На мапі тепер зображено вид укриття: підвал, підземний паркінг, підземний перехід, станція метро, і чи є пандус.

Крім того, Ткачук сказав, що в КМДА є інструкція для громадян, які можуть виявити споруду подвійного призначення біля своїх будинків, котру можна використовувати як укриття в разі виникнення надзвичайної ситуації. Таким людям слід повідомити службовців КМДА та надати свої контактні дані.

ВІДЕО ДНЯ

У пресслужбі нагадали, що в Києві налічують близько 5 тисяч споруд подвійного призначення, які можна використовувати як бомбосховища та укриття. 

Чимала частина з них – це підвальні приміщення, у котрих розташовані кав’ярні, перукарні, крамниці. Власники цих закладів повинні впустити населення до своїх приміщень у разі виникнення надзвичайної ситуації.

Передісторія: 

  • 8 лютого пресслужба КМДА повідомила, що в Києві хочуть перейти від аналогової системи оповіщення населення через гучномовці до цифрової, із застосуванням оповіщення через мобільні телефони.
  • З 4 лютого в столичних школах дітям почали пояснювати, як діяти в разі виникнення надзвичайних ситуацій.
  • У Києві в разі виникнення надзвичайних ситуацій чи воєнних дій можна буде використовувати понад 500 сховищ та 4 500 об’єктів подвійного призначення.
  • Кличко заявляв, що в разі російського нападу головним бомбосховищем будуть комунікації київського метрополітену.

Теми: КиївКМДАвійна
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