Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

КГГА обновила адреса укрытий и бомбоубежищ

Денис КарловскийВторник, 15 февраля 2022, 16:05
КГГА обновила адреса укрытий и бомбоубежищ
Иллюстративное фото из facebook-страницы кгга

В Киевской городской государственной администрации обновили перечень адресов укрытий и бомбоубежищ.

Источник: пресс-служба КГГА со ссылкой на комментарий директора Департамента муниципальной безопасности Романа Ткачука

Прямая речь Ткачука: "В начале февраля 2022 года старую карту, на которой некоторые данные были устаревшими (ведь мы вносили их с начала 2014 года), изменили совершенно новую, проверив фонд защитных сооружений гражданской защиты города.

Реклама:

Ответственные представители районных в Киеве госадминистраций совместно с представителями Департамента провели очередную проверку укрытий для населения в каждом из районов, составили списки с адресным перечнем и разместили их на сайтах райгосадминистраций".

Детали: На карте теперь отмечен вид укрытия: подвал, подземный паркинг, подземный переход, станция метро и обустроен ли там пандус.

Кроме того, Ткачук сказал, что в КГГА есть инструкция для граждан, которые могут обнаружить сооружение двойного назначения возле своих домов, которое можно использовать в качестве укрытия при возникновении чрезвычайной ситуации. Таким людям следует сообщить об этом должностным лицам КГГА и предоставить свои данные.

ВИДЕО ДНЯ

В пресс-службе напомнили, что в Киеве насчитывают около 5 тысяч сооружений двойного назначения, которые можно использовать как бомбоубежища и укрытия.

Большая часть из них – это подвальные помещения, в которых расположены кафе, парикмахерские, магазины. Владельцы этих заведений должны впустить население в свои помещения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Предыстория: 

  • 8 февраля пресс-служба КГГА сообщила, что в Киеве хотят перейти от аналоговой системы оповещения населения через громкоговорители к цифровой, с применением оповещений через мобильные телефоны.
  • С 4 февраля в столичных школах детям стали объяснять, что делать и как себя вести в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
  • В Киеве в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или военных действий можно будет использовать более 500 хранилищ и 4500 объектов двойного назначения.
  • Кличко заявлял, что в случае российского нападения главным бомбоубежищем будут коммуникации киевского метрополитена.

Темы: КиевКГГАвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Киев
За четыре дня в столице зафиксировали 11 температурных рекордов
В Киеве введут новый формат пропусков для передвижения в комендантский час
The Guardian показал видео ночной ракетной атаки в Киеве и ее последствий
Последние новости
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
Все новости...
Реклама: