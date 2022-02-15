КГГА обновила адреса укрытий и бомбоубежищ

В Киевской городской государственной администрации обновили перечень адресов укрытий и бомбоубежищ.

Источник: пресс-служба КГГА со ссылкой на комментарий директора Департамента муниципальной безопасности Романа Ткачука

Прямая речь Ткачука: "В начале февраля 2022 года старую карту, на которой некоторые данные были устаревшими (ведь мы вносили их с начала 2014 года), изменили совершенно новую, проверив фонд защитных сооружений гражданской защиты города.

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Ответственные представители районных в Киеве госадминистраций совместно с представителями Департамента провели очередную проверку укрытий для населения в каждом из районов, составили списки с адресным перечнем и разместили их на сайтах райгосадминистраций".

Детали: На карте теперь отмечен вид укрытия: подвал, подземный паркинг, подземный переход, станция метро и обустроен ли там пандус.

Кроме того, Ткачук сказал, что в КГГА есть инструкция для граждан, которые могут обнаружить сооружение двойного назначения возле своих домов, которое можно использовать в качестве укрытия при возникновении чрезвычайной ситуации. Таким людям следует сообщить об этом должностным лицам КГГА и предоставить свои данные.

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В пресс-службе напомнили, что в Киеве насчитывают около 5 тысяч сооружений двойного назначения, которые можно использовать как бомбоубежища и укрытия.

Большая часть из них – это подвальные помещения, в которых расположены кафе, парикмахерские, магазины. Владельцы этих заведений должны впустить население в свои помещения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

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