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Уряд затвердив склад комісії з обрання директора НАБУ

Роман ПетренкоВівторок, 15 лютого 2022, 22:54
ФОТО НАБУ

15 лютого на позачерговому засіданні Кабінету міністрів ухвалили рішення про затвердження складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро.

Джерело: Урядовий портал

Деталі: Уряд повідомляє, що комісія складатиметься з шести осіб, які мають "багаторічний досвід у сфері протидії корупції, адвокатури та роботи правоохоронних органів".

До складу комісії увійшли: 

  • Карен Грінавей 
  • Драго Кос (член комісії з обрання глави САП)
  • Микола Кучерявенко
  • Кирило Легких 
  • Повілас Малакаускас
  • Олексій Савчук

Кабмін наголошує, що проведення відкритого та прозорого конкурсу є важливою частиною формування ефективної антикорупційної інфраструктури в Україні.

Що було раніше:

  • Голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін раніше повідомляв, що Кабмін хотів ухвалити комісію лише з 5 членами, без Драго Коса.
  • Шабунін вважає, що президент Володимир Зеленський хоче прострочити рішення уряду про формування конкурсної комісії з обрання директора НАБУ.
  • Керівник ЦПК вважає, що команда Зеленського спробує затягнути конкурс з обрання директора НАБУ, який має відбутись навесні 2022 року, за тією ж схемою, за якою вже понад рік перешкоджає обранню нового керівника САП.
  • На початку лютого інша конкурсна комісія, з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, вже втретє не змогла затвердити результати конкурсу, хоча переможець давно визначений.

Теми: НАБУКабінет міністрів
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