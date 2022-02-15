Уряд затвердив склад комісії з обрання директора НАБУ
Вівторок, 15 лютого 2022, 22:54
15 лютого на позачерговому засіданні Кабінету міністрів ухвалили рішення про затвердження складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро.
Джерело: Урядовий портал
Деталі: Уряд повідомляє, що комісія складатиметься з шести осіб, які мають "багаторічний досвід у сфері протидії корупції, адвокатури та роботи правоохоронних органів".
До складу комісії увійшли:
- Карен Грінавей
- Драго Кос (член комісії з обрання глави САП)
- Микола Кучерявенко
- Кирило Легких
- Повілас Малакаускас
- Олексій Савчук
Кабмін наголошує, що проведення відкритого та прозорого конкурсу є важливою частиною формування ефективної антикорупційної інфраструктури в Україні.
Що було раніше:
- Голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін раніше повідомляв, що Кабмін хотів ухвалити комісію лише з 5 членами, без Драго Коса.
- Шабунін вважає, що президент Володимир Зеленський хоче прострочити рішення уряду про формування конкурсної комісії з обрання директора НАБУ.
- Керівник ЦПК вважає, що команда Зеленського спробує затягнути конкурс з обрання директора НАБУ, який має відбутись навесні 2022 року, за тією ж схемою, за якою вже понад рік перешкоджає обранню нового керівника САП.
- На початку лютого інша конкурсна комісія, з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, вже втретє не змогла затвердити результати конкурсу, хоча переможець давно визначений.