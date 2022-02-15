Уряд затвердив склад комісії з обрання директора НАБУ

15 лютого на позачерговому засіданні Кабінету міністрів ухвалили рішення про затвердження складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро.

Джерело: Урядовий портал

Деталі: Уряд повідомляє, що комісія складатиметься з шести осіб, які мають "багаторічний досвід у сфері протидії корупції, адвокатури та роботи правоохоронних органів".

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До складу комісії увійшли:

Карен Грінавей

Драго Кос (член комісії з обрання глави САП)

Микола Кучерявенко

Кирило Легких

Повілас Малакаускас

Олексій Савчук

Кабмін наголошує, що проведення відкритого та прозорого конкурсу є важливою частиною формування ефективної антикорупційної інфраструктури в Україні.

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