Правительство утвердило состав комиссии по избранию директора НАБУ

15 февраля на внеочередном заседании Кабинета Министров приняли решение об утверждении состава комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Национального антикоррупционного бюро.

Источник: Правительственный портал

Детали: Правительство сообщает, что комиссия будет состоять из шести человек, имеющих "многолетний опыт в сфере противодействия коррупции, адвокатуре и работе правоохранительных органов".

В состав комиссии вошли:

Карен Гринавей

Драго Кос (член комиссии по избранию главы САП)

Николай Кучерявенко

Кирилл Легких

Повилас Малакаускас

Алексей Савчук

Кабмин отмечает, что проведение открытого и прозрачного конкурса является важной частью формирования эффективной антикоррупционной инфраструктуры в Украине.

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