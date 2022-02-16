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Блінкен не виключає "акту агресії" Росії на цьому тижні

Ольга Глущенко Середа, 16 лютого 2022, 03:50
Ентоні Блінкен, фото: Getty Images

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що подальша агресія Росії можлива, "починаючи з цього тижня".

Джерело: Блінкен в інтерв’ю France 24, цитує Держдеп

Пряма мова: "Починаючи з цього тижня, акт агресії (з боку Росії – ред.) цілком можливий, якщо ми подивимося на те, що відбувається з розгортанням російських сил у районах навколо України".

"Люди повинні розуміти інструменти, які росіяни використовували в минулому і використовують досі, включно з провокаціями, щоб виправдати вторгнення, яке вони запланували заздалегідь.

Це те, на що вони здатні, і висвітлення, можливо, є способом уникнути цього".

Деталі: Блінкен зазначив, що скупчення російських військ на кордоні з Україною має єдине пояснення – "це черговий акт агресії".

Крім того, держсекретар наголосив, що ескалацію Росії варто розглядати в контексті історії, зокрема 2014 року, пов’язаної з окупацією Криму і частини Донбасу.

"Ми робимо все можливе, щоб переконати Росію в тому, що вона повинна стати на дипломатичний шлях, шлях діалогу, щоб врегулювати будь-які розбіжності мирним шляхом, але, якщо вона буде продовжувати агресію, ми повністю готові до цього, у тісній координації з усіма нашими європейськими союзниками і партнерами", – сказав Блінкен.

Передісторія:

  • За повідомленнями ізраїльських журналістів, американське керівництво нібито таємно повідомило лідерів Ізраїля, що Росія готова почати широкомасштабний наступ в Україні 15 лютого.
  • Німецьке видання Der Spiegel заявило, що США попередило керівництво всіх країн-членів НАТО, що Росія визначила дату початку широкомасштабного наступу 16 лютого.
  • Поліцію перевели до 19 лютого на спеціальний режим несення служби: у містах заплановано збільшити чисельність патрулів.
  • У російській владі та керівництві незаконних збройних формувань на Донбасі лунають заяви про нібито підготовку збройного наступу України на територію тимчасово окупованих територій Донецької й Луганської областей.
  • Служба безпеки звернулася до громадян України, що паніку та неспокій у суспільстві створюють заради дестабілізації ситуації, і закликали не сумніватися в боєздатності української армії.

Теми: СШАРосія
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