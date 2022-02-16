Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Блінкен не виключає "акту агресії" Росії на цьому тижні

Ольга Глущенко Середа, 16 лютого 2022, 02:50
Блінкен не виключає акту агресії Росії на цьому тижні
Ентоні Блінкен, фото: Getty Images

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що подальша агресія Росії можлива, "починаючи з цього тижня".

Джерело: Блінкен в інтерв’ю France 24, цитує Держдеп

Пряма мова: "Починаючи з цього тижня, акт агресії (з боку Росії – ред.) цілком можливий, якщо ми подивимося на те, що відбувається з розгортанням російських сил у районах навколо України".

Реклама:

"Люди повинні розуміти інструменти, які росіяни використовували в минулому і використовують досі, включно з провокаціями, щоб виправдати вторгнення, яке вони запланували заздалегідь.

Це те, на що вони здатні, і висвітлення, можливо, є способом уникнути цього".

Деталі: Блінкен зазначив, що скупчення російських військ на кордоні з Україною має єдине пояснення – "це черговий акт агресії".

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, держсекретар наголосив, що ескалацію Росії варто розглядати в контексті історії, зокрема 2014 року, пов’язаної з окупацією Криму і частини Донбасу.

"Ми робимо все можливе, щоб переконати Росію в тому, що вона повинна стати на дипломатичний шлях, шлях діалогу, щоб врегулювати будь-які розбіжності мирним шляхом, але, якщо вона буде продовжувати агресію, ми повністю готові до цього, у тісній координації з усіма нашими європейськими союзниками і партнерами", – сказав Блінкен.

Передісторія:

  • За повідомленнями ізраїльських журналістів, американське керівництво нібито таємно повідомило лідерів Ізраїля, що Росія готова почати широкомасштабний наступ в Україні 15 лютого.
  • Німецьке видання Der Spiegel заявило, що США попередило керівництво всіх країн-членів НАТО, що Росія визначила дату початку широкомасштабного наступу 16 лютого.
  • Поліцію перевели до 19 лютого на спеціальний режим несення служби: у містах заплановано збільшити чисельність патрулів.
  • У російській владі та керівництві незаконних збройних формувань на Донбасі лунають заяви про нібито підготовку збройного наступу України на територію тимчасово окупованих територій Донецької й Луганської областей.
  • Служба безпеки звернулася до громадян України, що паніку та неспокій у суспільстві створюють заради дестабілізації ситуації, і закликали не сумніватися в боєздатності української армії.

Теми: СШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
США
Пентагон про контрнаступ: ЗСУ повільно просуваються вперед та відбивають атаки
Білий дім натякнув, що Пригожина вбив Путін
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: