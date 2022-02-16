Блінкен не виключає "акту агресії" Росії на цьому тижні

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що подальша агресія Росії можлива, "починаючи з цього тижня".

Джерело: Блінкен в інтерв’ю France 24, цитує Держдеп

Пряма мова: "Починаючи з цього тижня, акт агресії (з боку Росії – ред.) цілком можливий, якщо ми подивимося на те, що відбувається з розгортанням російських сил у районах навколо України".

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"Люди повинні розуміти інструменти, які росіяни використовували в минулому і використовують досі, включно з провокаціями, щоб виправдати вторгнення, яке вони запланували заздалегідь.

Це те, на що вони здатні, і висвітлення, можливо, є способом уникнути цього".

Деталі: Блінкен зазначив, що скупчення російських військ на кордоні з Україною має єдине пояснення – "це черговий акт агресії".

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Крім того, держсекретар наголосив, що ескалацію Росії варто розглядати в контексті історії, зокрема 2014 року, пов’язаної з окупацією Криму і частини Донбасу.

"Ми робимо все можливе, щоб переконати Росію в тому, що вона повинна стати на дипломатичний шлях, шлях діалогу, щоб врегулювати будь-які розбіжності мирним шляхом, але, якщо вона буде продовжувати агресію, ми повністю готові до цього, у тісній координації з усіма нашими європейськими союзниками і партнерами", – сказав Блінкен.

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