Блинкен не исключает "акта агрессии" России на этой неделе
Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что дальнейшая агрессия России возможна, "начиная с этой недели".
Источник: Блинкен в интервью France 24, цитирует Госдеп
Прямая речь: "Начиная с этой недели акт агрессии (со стороны России – ред.) вполне возможен, если мы посмотрим на то, что происходит с развертыванием российских сил в районах вокруг Украины".
"Люди должны понимать инструменты, которые россияне использовали в прошлом и используют до сих пор, включая провокации, чтобы оправдать вторжение, которое они запланировали заранее.
Это то, на что они способны, и освещение, возможно, есть способом избежать этого".
Детали: Блинкен отметил, что скопление российских войск на границе с Украиной имеет единственное объяснение – это очередной акт агрессии.
Кроме того, госсекретарь подчеркнул, что эскалацию России следует рассматривать в контексте истории, в частности, 2014 года, связанной с оккупацией Крыма и части Донбасса.
"Мы делаем все возможное, чтобы убедить Россию в том, что она должна стать на дипломатический путь, путь диалога, чтобы урегулировать какие-либо разногласия мирным путем, но, если она будет продолжать агрессию, мы полностью готовы к этому, в тесной координации со всеми нашими европейскими союзниками и партнерами", – сказал Блинкен.
Предыстория:
- По сообщениям израильских журналистов, американское руководство якобы тайно сообщило лидеров Израиля, что Россия готова начать широкомасштабное наступление в Украине 15 февраля.
- Немецкое издание Der Spiegel заявило, что США предупредило руководство всех стран-членов НАТО, что Россия определила дату начала широкомасштабного наступления 16 февраля.
- Полицию перевели до 19 февраля на специальный режим несения службы: в городах запланировано увеличить численность патрулей.
- В российской власти и руководстве незаконных вооруженных формирований на Донбассе звучат заявления о якобы подготовке вооруженного наступления Украины на территорию временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
- Служба безопасности обратилась к гражданам Украины, что панику и беспокойство в обществе создают для дестабилизации ситуации, и призвали не сомневаться в боеспособности украинской армии.