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Блинкен не исключает "акта агрессии" России на этой неделе

Ольга ГлущенкоСреда, 16 февраля 2022, 02:50
Блинкен не исключает акта агрессии России на этой неделе
Энтони Блинкен, фото: Getty Images

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что дальнейшая агрессия России возможна, "начиная с этой недели".

Источник: Блинкен в интервью France 24, цитирует Госдеп

Прямая речь: "Начиная с этой недели акт агрессии (со стороны России – ред.) вполне возможен, если мы посмотрим на то, что происходит с развертыванием российских сил в районах вокруг Украины".

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"Люди должны понимать инструменты, которые россияне использовали в прошлом и используют до сих пор, включая провокации, чтобы оправдать вторжение, которое они запланировали заранее.

Это то, на что они способны, и освещение, возможно, есть способом избежать этого".

Детали: Блинкен отметил, что скопление российских войск на границе с Украиной имеет единственное объяснение – это очередной акт агрессии.

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Кроме того, госсекретарь подчеркнул, что эскалацию России следует рассматривать в контексте истории, в частности, 2014 года, связанной с оккупацией Крыма и части Донбасса.

"Мы делаем все возможное, чтобы убедить Россию в том, что она должна стать на дипломатический путь, путь диалога, чтобы урегулировать какие-либо разногласия мирным путем, но, если она будет продолжать агрессию, мы полностью готовы к этому, в тесной координации со всеми нашими европейскими союзниками и партнерами", – сказал Блинкен.

Предыстория:

  • По сообщениям израильских журналистов, американское руководство якобы тайно сообщило лидеров Израиля, что Россия готова начать широкомасштабное наступление в Украине 15 февраля.
  • Немецкое издание Der Spiegel заявило, что США предупредило руководство всех стран-членов НАТО, что Россия определила дату начала широкомасштабного наступления 16 февраля.
  • Полицию перевели до 19 февраля на специальный режим несения службы: в городах запланировано увеличить численность патрулей.
  • В российской власти и руководстве незаконных вооруженных формирований на Донбассе звучат заявления о якобы подготовке вооруженного наступления Украины на территорию временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
  • Служба безопасности обратилась к гражданам Украины, что панику и беспокойство в обществе создают для дестабилизации ситуации, и призвали не сомневаться в боеспособности украинской армии.

Темы: СШАРосcия
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