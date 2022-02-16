Блинкен не исключает "акта агрессии" России на этой неделе

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что дальнейшая агрессия России возможна, "начиная с этой недели".

Источник: Блинкен в интервью France 24, цитирует Госдеп

Прямая речь: "Начиная с этой недели акт агрессии (со стороны России – ред.) вполне возможен, если мы посмотрим на то, что происходит с развертыванием российских сил в районах вокруг Украины".

"Люди должны понимать инструменты, которые россияне использовали в прошлом и используют до сих пор, включая провокации, чтобы оправдать вторжение, которое они запланировали заранее.

Это то, на что они способны, и освещение, возможно, есть способом избежать этого".

Детали: Блинкен отметил, что скопление российских войск на границе с Украиной имеет единственное объяснение – это очередной акт агрессии.

Кроме того, госсекретарь подчеркнул, что эскалацию России следует рассматривать в контексте истории, в частности, 2014 года, связанной с оккупацией Крыма и части Донбасса.

"Мы делаем все возможное, чтобы убедить Россию в том, что она должна стать на дипломатический путь, путь диалога, чтобы урегулировать какие-либо разногласия мирным путем, но, если она будет продолжать агрессию, мы полностью готовы к этому, в тесной координации со всеми нашими европейскими союзниками и партнерами", – сказал Блинкен.

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