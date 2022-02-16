День єднання: Зеленський заявив, що українців об'єднує бажання жити в мирі

16 лютого, у День єднання, президент Володимир Зеленський розпочав марафон єднання – і закликав українців триматися разом.

Джерело: відеозвернення Зеленського, яке транслювали українські канали

Пряма мова президента: "Великий народе великої країни, добрий ранок тобі! Сьогодні важливий день – День єднання нас всіх. Ми різні, різного віку, різної статі, з різних міст, регіонів, різних професій, різних талантів, різних знань, мов, релігій.

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Але об'єднує нас єдине бажання: жити в мирі, щасливо, однією родиною, з дітьми, з батьками. І на все це ми маємо повне право. Бо ми в себе вдома, ми в Україні. І ніхто наш дім не буде любити так, як ми любимо. І ніхто – тільки ми разом зможемо наш дім захистити.

З днем єднання, синьо-жовті, з днем єднання, Україно! Схід, Захід, Південь, Північ звучить тільки разом, але звучить сильно".

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Деталі: 16 лютого з 8:00 до 10:00 ранку на телеканалах триває марафон до Дня єднання. Він має завершитися Гімном України.

Президент вийшов в ефір дистанційно, а от керівники Верховної Ради Руслан Стефанчук та Олександр Корнієнко прийшли у студію в вишиванках.

Голова ВР Руслан Стефанчук під час "Марафону єднання" Скриншот

У "Марафоні єднання" виступили, зокрема, міністр оборони Олексій Резніков, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністерка економіки Юлія Свириденко та міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

У перервах між гостями канал "Рада" показує відеоопитування з різних міст, зокрема Харкова, Полтави, де ведучий запитує людей, чи бояться вони наступу, чи готують тривожну валізу і чи думають, що Росія хоче війни.

У День єднання державний прапор України піднімають у всіх населених пунктах.

У деяких школах учнів попросили одягнути вишиванки.

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