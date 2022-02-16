День единения: Зеленский заявил, что украинцев объединяет желание жить в мире

16 февраля, в День единения, президент Владимир Зеленский начал марафон единения – и призвал украинцев держаться вместе.

Источник: видеообращение Зеленского, которое транслировали украинские каналы

Прямая речь президента: "Великий народ большой страны, доброе утро тебе! Сегодня важный день – День единения нас всех. Мы разные, разного возраста, разного пола, из разных городов, регионов, разных профессий, разных талантов, разных знаний, языков, религий.

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Но объединяет нас единое желание: жить в мире счастливо одной семьей, с детьми, с родителями. И на все это мы имеем полное право. Потому что мы у себя дома, мы в Украине. И никто наш дом не будет любить так, как мы любим. И никто – только мы вместе сможем наш дом защитить.

С днем ​​единения, сине-желтые, с днем ​​единения, Украина! Восток, Запад, Юг, Север звучит только вместе, но звучит сильно".

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Детали: 16 февраля с 8:00 до 10:00 утра на телеканалах проходит марафон ко Дню единения. Он должен завершиться Гимном Украины.

Президент вышел в эфир дистанционно, а вот руководители Верховной Рады Руслан Стефанчук и Александр Корниенко пришли в студию в вышиванках.

Глава ВР Руслан Стефанчук во время "Марафона единения" Скриншот

В "Марафоне единения" выступили, в частности, министр обороны Алексей Резников, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр экономики Юлия Свириденко и министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В перерывах между гостями канал "Рада" показывает видеоопросы из разных городов, в частности Харькова, Полтавы, где ведущий спрашивает людей, боятся ли они наступления, готовят ли тревожный чемодан и думают ли, что Россия хочет войны.

В День единения государственный флаг Украины поднимается во всех населенных пунктах.

В некоторых школах учеников попросили надеть вышиванки.

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