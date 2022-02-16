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В Минобороны РФ заявили, что часть войск возвращается с Крыма после учений

Ирина БалачукСреда, 16 февраля 2022, 10:03
Фото mil.ru

Министерство оборони России заявило, что часть войск, принимавших участие в учениях в оккупированном Крыму, уже возвращаются в места постоянной дислокации.

Источник: Минобороны России

Дословно: "Подразделения Южного военного округа, завершившие участие в тактических учениях на полигонах Крымского полуострова, совершают марши в пункты постоянной дислокации железнодорожным транспортом.

Эшелон с военной техникой… пересек Крымский мост".

Детали: На сайте Минобороны РФ также опубликовали фото и видео военной техники на Керченском мосту.

В ведомстве сообщили, что подразделения забрали с собой танки, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки.

Сообщается, что по прибытии в пункты постоянной дислокации технику обслужат и подготовят к проведению очередного этапа боевой учебы.

Отдельные подразделения после учений совершат марши своим ходом в составе воинских колонн.

В Минобороны сообщили, что в Вооруженных Силах РФ продолжается "комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ".

Предыстория:

  • Немецкое издание Der Spiegel заявило, что США предупредило руководство всех стран-членов НАТО, что Россия определила дату начала широкомасштабного наступления 16 февраля.
  • В российском министерстве обороны заявили 15 февраля, что подразделения Западного и Южного военного округов, граничащих с Украиной, возвращают на основные базы месторасположения. В то же время, войска Восточного ВО, которые проводят совместные учения в Беларуси, пока остаются вблизи украинских границ.
  • В Пентагоне заявили, что за последние дни российское руководство завезло дополнительные подразделения в войска, расположенные вдоль украинских границ. В то же время, спикер Госдепа Нед Прайс заявил, что у американской разведки нет данных, что Кремль принял окончательное решение начинать наступление в Украину.

Темы: РосcияКрымармия


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