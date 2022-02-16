В Минобороны РФ заявили, что часть войск возвращается с Крыма после учений

Министерство оборони России заявило, что часть войск, принимавших участие в учениях в оккупированном Крыму, уже возвращаются в места постоянной дислокации.

Источник: Минобороны России

Дословно: "Подразделения Южного военного округа, завершившие участие в тактических учениях на полигонах Крымского полуострова, совершают марши в пункты постоянной дислокации железнодорожным транспортом.

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Эшелон с военной техникой… пересек Крымский мост".

Детали: На сайте Минобороны РФ также опубликовали фото и видео военной техники на Керченском мосту.

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В ведомстве сообщили, что подразделения забрали с собой танки, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки.

Сообщается, что по прибытии в пункты постоянной дислокации технику обслужат и подготовят к проведению очередного этапа боевой учебы.

Отдельные подразделения после учений совершат марши своим ходом в составе воинских колонн.

В Минобороны сообщили, что в Вооруженных Силах РФ продолжается "комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ".

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