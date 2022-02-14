Путін ще не ухвалив остаточне рішення щодо вторгнення – Держдеп США

Речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що, згідно з даними американської розвідки, Кремль ще не ухвалив остаточне рішення починати широкомасштабний наступ в Україні.

Джерело: трансляція пресбрифінгу Прайса

Пряма мова Прайса: "Я хочу наголосити ще раз, що офіційні особи США не казали офіційно.

Ми не заявляли, що президент Путін ухвалив остаточне рішення починати широкомасштабний наступ в Україні. Тому ми і кажемо, що залишається незначна можливість розв’язати цю ситуацію через дипломатичні перемовини".

Деталі: Водночас Прайс повідомив, що дії Росії наразі свідчить, що вона планує широкомасштабне вторгнення до України, продовжуючи зосереджувати військову техніку та особовий склад поблизу кордонів з Україною.

Він наголосив, що США готові вести діалог з Росією щодо безпеки в Європі відразу, як Росія почне деескалацію. На запитання журналістів, що означає "деескалація" в розумінні американського уряду, Прайс пояснив, що, передовсім, це стосується відведення військ від українських кордонів.

Прайс додав, що американська адміністрація ділиться своїми даними із союзниками та партнерами, в тому числі з Україною.

На противагу, за словами речника Держдепу, американська розвідка помітила, що Росія завозить дедалі більше ракетних комплексів та артилерії до підрозділів поблизу українських кордонів. Зокрема, Прайс сказав, що Росія поставила їх у бойові позиції, тож вони готові для оперативного розгортання і застосування в бойових діях.

Передісторія: