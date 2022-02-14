Путін ще не ухвалив остаточне рішення щодо вторгнення – Держдеп США
Речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що, згідно з даними американської розвідки, Кремль ще не ухвалив остаточне рішення починати широкомасштабний наступ в Україні.
Джерело: трансляція пресбрифінгу Прайса
Пряма мова Прайса: "Я хочу наголосити ще раз, що офіційні особи США не казали офіційно.
Ми не заявляли, що президент Путін ухвалив остаточне рішення починати широкомасштабний наступ в Україні. Тому ми і кажемо, що залишається незначна можливість розв’язати цю ситуацію через дипломатичні перемовини".
Деталі: Водночас Прайс повідомив, що дії Росії наразі свідчить, що вона планує широкомасштабне вторгнення до України, продовжуючи зосереджувати військову техніку та особовий склад поблизу кордонів з Україною.
Він наголосив, що США готові вести діалог з Росією щодо безпеки в Європі відразу, як Росія почне деескалацію. На запитання журналістів, що означає "деескалація" в розумінні американського уряду, Прайс пояснив, що, передовсім, це стосується відведення військ від українських кордонів.
Прайс додав, що американська адміністрація ділиться своїми даними із союзниками та партнерами, в тому числі з Україною.
На противагу, за словами речника Держдепу, американська розвідка помітила, що Росія завозить дедалі більше ракетних комплексів та артилерії до підрозділів поблизу українських кордонів. Зокрема, Прайс сказав, що Росія поставила їх у бойові позиції, тож вони готові для оперативного розгортання і застосування в бойових діях.
Передісторія:
- Державний секретар США Ентоні Блінкен поговорив телефоном з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою 14 лютого й запевнив, що США неухильно будуть підтримувати Україну, в тому числі в разі початку широкомасштабного вторгнення.
- США вирішили тимчасово перемістити весь персонал свого посольства в Україні, разом із документацією та технікою, з Києва до Львова. Перед цим стало відомо, що США почали евакуацію своїх громадян, які працюють у спеціальній місії ОБСЄ на тимчасово окупованій території Донбасу.
- Журналісти британського видання the Guardian дізналися зі своїх джерел, що Байден нібито повідомив офіційно лідерів країн-членів НАТО, що Росія має намір почати широкомасштабний наступ до кінця лютого. Наступ буцімто почнеться з нанесення масових ракетних та авіаударів.
- За повідомленнями ізраїльських журналістів, американське керівництво нібито таємно повідомило лідерів Ізраїля, що Росія готова почати широкомасштабний наступ в Україні 15 лютого.
- Німецьке видання Der Spiegel заявило, що США попередило керівництво всіх країн-членів НАТО, що Росія визначила дату початку широкомасштабного наступу 16 лютого.