Ахметов в Мариуполе заявил, что остается с Украиной

Бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что находится в Мариуполе, чтобы разделить с украинцами волнение и тревогу из-за угрозы вторжения России в Украину.

Источник: System Capital Management со ссылкой на Ахметова в Facebook

Прямая речь Ахметова на "Азовстали" в Мариуполе: "Почему я здесь сегодня, 16 февраля? Сегодня весь мир за нас переживает. Сегодня все пишут и говорят, что у нас очень неспокойно, очень опасно и тревожно. Я здесь, чтобы разделить с вами эти волнения и тревогу".

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Детали: Бизнесмен подчеркнул, что его цель такая же, как у всех украинцев – "сильная, мирная, единая, красивая и успешная Украина и счастливые люди".

Он заверил, что продолжит работать, строить и инвестировать в проекты в Украине, в частности построит университет в Мариуполе.

Ахметов также добавил, что его родной Донецк может быть счастлив "только в единой и счастливой Украине".

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Что было раньше: Бизнесмен Ринат Ахметов и народный депутат Вадим Новинский находятся 16 февраля в Мариуполе.

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