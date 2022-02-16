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Ахметов в Мариуполе заявил, что остается с Украиной

Ирина БалачукСреда, 16 февраля 2022, 11:39
Фото СКМ c Facebook

Бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что находится в Мариуполе, чтобы разделить с украинцами волнение и тревогу из-за угрозы вторжения России в Украину.

Источник: System Capital Management со ссылкой на Ахметова в Facebook

Прямая речь Ахметова на "Азовстали" в Мариуполе: "Почему я здесь сегодня, 16 февраля? Сегодня весь мир за нас переживает. Сегодня все пишут и говорят, что у нас очень неспокойно, очень опасно и тревожно. Я здесь, чтобы разделить с вами эти волнения и тревогу".

Детали: Бизнесмен подчеркнул, что его цель такая же, как у всех украинцев – "сильная, мирная, единая, красивая и успешная Украина и счастливые люди".

Он заверил, что продолжит работать, строить и инвестировать в проекты в Украине, в частности построит университет в Мариуполе.

Ахметов также добавил, что его родной Донецк может быть счастлив "только в единой и счастливой Украине".

Что было раньше: Бизнесмен Ринат Ахметов и народный депутат Вадим Новинский находятся 16 февраля в Мариуполе.

Предыстория:

  • Ранее "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщала, что украинские олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами, только 13 февраля из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов.
  • 13 февраля "Украинская правда" из своих источников в правоохранительных органах узнала, что чартерный самолет Ахметова покинул Украину в направлении Цюриха в Швейцарии. В то же время, источники УП сообщили, что сам Ахметов выехал из Украины ещё 30 января.
  • Бизнесмен, нардеп Вадим Новинский выехал из Украины 10 февраля рейсом Киев-Мюнхен.
  • Вечером 14 февраля президент Владимир Зеленский обратился к покинувшим Украину олигархам и народным депутатам и призвал их вернуться и засвидетельствовать свой патриотизм.
  • 15 февраля Ахметов прибыл в Украину.

Темы: АхметовМариуполь


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