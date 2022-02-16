Монастирський: Масштабна кібератака не вдалася, сайти працюють
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що спроба кібератаки на сайти Міноборони, МВС, сервіс "Дія", Приватбанк та Ощадбанк 15 лютого не вдалася – вони працюють.
Джерело: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі "Марафону єднання" вранці 16 лютого
Пряма мова: "Вчора відбулася одна з найбільш масштабних кібератак: спробували завалити сайти державних органів, спробували вкотре атакувати застосунок "Дія" і найбільші банки України…Можу подякувати всім, хто був долучений до об'єднаного захисту України, що ця спроба не вдалася.
Була атака, в тому числі, на сайти Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ – проте сьогодні і застосунок "Дія", і державні банки, і відповідні сайти працюють безперешкодно".
Деталі: Голова МВС також заявив, що йде інформаційна війна, яка проявляється у тому, що множаться фейки, а люди панікують через російську загрозу.
Наприклад, неправдиві повідомлення про те, що банки не видають готівку, йшли одночасно з кібератакою.
Монастирський зазначив, що повідомлення про псевдомінування також є елементом гібридної війни: лише за січень таких повідомлень було більше, ніж за весь минулий рік, а надходять вони переважно з території ОРДЛО, Росії та Білорусі.
100% їх не підтвердилися, але турбують людей, наголосив міністр.
Передісторія:
- 15 лютого хакери атакували низку сайтів в Україні: DDOS-атака торкнулася, зокрема, сайтів Міністерства оборони та Збройних сил України, "Приватбанку" та "Ощадбанку".
- Виконавчий директор Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова повідомила згодом, що DDоS-атак із 15 лютого зазнали близько 15 українських банків.
- Віце-прем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що команда "Дії" відбила атаки хакерів із чотирьох країн – Росії, Китаю ,Чехії та Узбекистану.
- США запропонували допомогти Україні розслідувати небувалу за потужністю кібератаку на сайти Міністерства оборони, ЗСУ і двох банків.