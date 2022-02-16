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Монастирський: Масштабна кібератака не вдалася, сайти працюють

Олена РощінаСереда, 16 лютого 2022, 12:30
Монастирський: Масштабна кібератака не вдалася, сайти працюють
Хакери, фото Getty Images

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що спроба кібератаки на сайти Міноборони, МВС, сервіс "Дія", Приватбанк та Ощадбанк 15 лютого не вдалася – вони працюють.

Джерело: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі "Марафону єднання" вранці 16 лютого 

Пряма мова: "Вчора відбулася одна з найбільш масштабних кібератак: спробували завалити сайти державних органів, спробували вкотре атакувати застосунок "Дія" і найбільші банки України…Можу подякувати всім, хто був долучений до об'єднаного захисту України, що ця спроба не вдалася. 

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Була атака, в тому числі, на сайти Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ – проте сьогодні і застосунок "Дія", і державні банки, і відповідні сайти працюють безперешкодно". 

Деталі: Голова МВС також заявив, що йде інформаційна війна, яка проявляється у тому, що множаться фейки, а люди панікують через російську загрозу. 

Наприклад, неправдиві повідомлення про те, що банки не видають готівку, йшли одночасно з кібератакою. 

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Монастирський зазначив, що повідомлення про псевдомінування також є елементом гібридної війни: лише за січень таких повідомлень було більше, ніж за весь минулий рік, а надходять вони переважно з території ОРДЛО, Росії та Білорусі. 

100% їх не підтвердилися, але турбують людей, наголосив міністр.  

Передісторія: 

  • 15 лютого хакери атакували низку сайтів в Україні: DDOS-атака торкнулася, зокрема, сайтів Міністерства оборони та Збройних сил України, "Приватбанку" та "Ощадбанку".
  • Виконавчий директор Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова повідомила згодом, що DDоS-атак із 15 лютого зазнали близько 15 українських банків.
  • Віце-прем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що команда "Дії" відбила атаки хакерів із чотирьох країн – Росії, Китаю ,Чехії та Узбекистану.
  • США запропонували допомогти Україні розслідувати небувалу за потужністю кібератаку на сайти Міністерства оборони, ЗСУ і двох банків.

Теми: кібербезпекаМонастирськийМВСМіноборони
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