Монастирський: Масштабна кібератака не вдалася, сайти працюють

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що спроба кібератаки на сайти Міноборони, МВС, сервіс "Дія", Приватбанк та Ощадбанк 15 лютого не вдалася – вони працюють.

Джерело: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі "Марафону єднання" вранці 16 лютого

Пряма мова: "Вчора відбулася одна з найбільш масштабних кібератак: спробували завалити сайти державних органів, спробували вкотре атакувати застосунок "Дія" і найбільші банки України…Можу подякувати всім, хто був долучений до об'єднаного захисту України, що ця спроба не вдалася.

Була атака, в тому числі, на сайти Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ – проте сьогодні і застосунок "Дія", і державні банки, і відповідні сайти працюють безперешкодно".

Деталі: Голова МВС також заявив, що йде інформаційна війна, яка проявляється у тому, що множаться фейки, а люди панікують через російську загрозу.

Наприклад, неправдиві повідомлення про те, що банки не видають готівку, йшли одночасно з кібератакою.

Монастирський зазначив, що повідомлення про псевдомінування також є елементом гібридної війни: лише за січень таких повідомлень було більше, ніж за весь минулий рік, а надходять вони переважно з території ОРДЛО, Росії та Білорусі.

100% їх не підтвердилися, але турбують людей, наголосив міністр.

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