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Монастирський: Масштабна кібератака не вдалася, сайти працюють

Олена РощінаСереда, 16 лютого 2022, 13:30
Хакери, фото Getty Images

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що спроба кібератаки на сайти Міноборони, МВС, сервіс "Дія", Приватбанк та Ощадбанк 15 лютого не вдалася – вони працюють.

Джерело: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі "Марафону єднання" вранці 16 лютого 

Пряма мова: "Вчора відбулася одна з найбільш масштабних кібератак: спробували завалити сайти державних органів, спробували вкотре атакувати застосунок "Дія" і найбільші банки України…Можу подякувати всім, хто був долучений до об'єднаного захисту України, що ця спроба не вдалася. 

Була атака, в тому числі, на сайти Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ – проте сьогодні і застосунок "Дія", і державні банки, і відповідні сайти працюють безперешкодно". 

Деталі: Голова МВС також заявив, що йде інформаційна війна, яка проявляється у тому, що множаться фейки, а люди панікують через російську загрозу. 

Наприклад, неправдиві повідомлення про те, що банки не видають готівку, йшли одночасно з кібератакою. 

Монастирський зазначив, що повідомлення про псевдомінування також є елементом гібридної війни: лише за січень таких повідомлень було більше, ніж за весь минулий рік, а надходять вони переважно з території ОРДЛО, Росії та Білорусі. 

100% їх не підтвердилися, але турбують людей, наголосив міністр.  

Передісторія: 

  • 15 лютого хакери атакували низку сайтів в Україні: DDOS-атака торкнулася, зокрема, сайтів Міністерства оборони та Збройних сил України, "Приватбанку" та "Ощадбанку".
  • Виконавчий директор Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова повідомила згодом, що DDоS-атак із 15 лютого зазнали близько 15 українських банків.
  • Віце-прем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що команда "Дії" відбила атаки хакерів із чотирьох країн – Росії, Китаю ,Чехії та Узбекистану.
  • США запропонували допомогти Україні розслідувати небувалу за потужністю кібератаку на сайти Міністерства оборони, ЗСУ і двох банків.

Теми: кібербезпекаМонастирськийМВСМіноборони
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