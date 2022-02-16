Монастырский: Масштабная кибератака не удалась, сайты работают

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что попытка кибератаки на сайты Минобороны, МВД, сервис "Дія", Приватбанк и Ощадбанк 15 февраля не удалась – они работают.

Источник: министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире "Марафона единения" утром 16 февраля

Прямая речь: "Вчера произошла одна из наиболее масштабных кибератак: попытались завалить сайты государственных органов, попытались еще раз атаковать приложение "Дія" и крупнейшие банки Украины… Могу поблагодарить всех, кто был вовлечен в объединенную защиту Украины, что эта попытка не удалась.

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Была атака, в том числе, на сайты Министерства обороны, Министерства внутренних дел – однако сегодня и приложение "Дія", и государственные банки, и соответствующие сайты работают беспрепятственно".

Детали: Глава МВД также заявил, что идет информационная война, которая проявляется в том, что множатся фейки, а люди паникуют из-за российской угрозы.

Например, ложные сообщения о том, что банки не выдают наличные, шли одновременно с кибератакой.

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Монастырский отметил, что сообщения о псевдоминировании также являются элементом гибридной войны: только за январь таких сообщений было больше, чем за прошлый год, а поступают они преимущественно с территории ОРДЛО, России и Беларуси.

100% их не подтвердились, но беспокоят людей, подчеркнул министр.

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