Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Монастырский: Масштабная кибератака не удалась, сайты работают

Елена РощинаСреда, 16 февраля 2022, 12:30
Монастырский: Масштабная кибератака не удалась, сайты работают
Хакеры, фото Getty Images

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что попытка кибератаки на сайты Минобороны, МВД, сервис "Дія", Приватбанк и Ощадбанк 15 февраля не удалась – они работают.

Источник: министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире "Марафона единения" утром 16 февраля

Прямая речь: "Вчера произошла одна из наиболее масштабных кибератак: попытались завалить сайты государственных органов, попытались еще раз атаковать приложение "Дія" и крупнейшие банки Украины… Могу поблагодарить всех, кто был вовлечен в объединенную защиту Украины, что эта попытка не удалась.

Реклама:

Была атака, в том числе, на сайты Министерства обороны, Министерства внутренних дел – однако сегодня и приложение "Дія", и государственные банки, и соответствующие сайты работают беспрепятственно".

Детали: Глава МВД также заявил, что идет информационная война, которая проявляется в том, что множатся фейки, а люди паникуют из-за российской угрозы.

Например, ложные сообщения о том, что банки не выдают наличные, шли одновременно с кибератакой.

ВИДЕО ДНЯ

Монастырский отметил, что сообщения о псевдоминировании также являются элементом гибридной войны: только за январь таких сообщений было больше, чем за прошлый год, а поступают они преимущественно с территории ОРДЛО, России и Беларуси.

100% их не подтвердились, но беспокоят людей, подчеркнул министр.

Предыстория:

  • 15 февраля хакеры атаковали ряд сайтов в Украине: DDOS-атака затронула, в частности, сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины, "Приватбанка" и "Ощадбанка".
  • Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова сообщила впоследствии, что DDоS-атакам с 15 февраля подверглись порядка 15 украинских банков.
  • Вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что команда "Дія" отразила хакерские атаки из четырех стран - России, Китая, Чехии и Узбекистана.
  • США предложили помочь Украине расследовать небывалую по мощности кибератаку на сайты Министерства обороны, ВСУ и двух банков.

Темы: кибербезопасностьМонастырскийМВДМинобороны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
кибербезопасность
Органы власти США подверглись масштабной кибератаке
Украина официально вступила в киберцентр при НАТО
Российские хакеры атаковали серверы мэрии Праги
Последние новости
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
Все новости...
Реклама: