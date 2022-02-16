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Монастырский: Масштабная кибератака не удалась, сайты работают

Елена РощинаСреда, 16 февраля 2022, 13:30
Хакеры, фото Getty Images

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что попытка кибератаки на сайты Минобороны, МВД, сервис "Дія", Приватбанк и Ощадбанк 15 февраля не удалась – они работают.

Источник: министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире "Марафона единения" утром 16 февраля

Прямая речь: "Вчера произошла одна из наиболее масштабных кибератак: попытались завалить сайты государственных органов, попытались еще раз атаковать приложение "Дія" и крупнейшие банки Украины… Могу поблагодарить всех, кто был вовлечен в объединенную защиту Украины, что эта попытка не удалась.

Была атака, в том числе, на сайты Министерства обороны, Министерства внутренних дел – однако сегодня и приложение "Дія", и государственные банки, и соответствующие сайты работают беспрепятственно".

Детали: Глава МВД также заявил, что идет информационная война, которая проявляется в том, что множатся фейки, а люди паникуют из-за российской угрозы.

Например, ложные сообщения о том, что банки не выдают наличные, шли одновременно с кибератакой.

Монастырский отметил, что сообщения о псевдоминировании также являются элементом гибридной войны: только за январь таких сообщений было больше, чем за прошлый год, а поступают они преимущественно с территории ОРДЛО, России и Беларуси.

100% их не подтвердились, но беспокоят людей, подчеркнул министр.

Предыстория:

  • 15 февраля хакеры атаковали ряд сайтов в Украине: DDOS-атака затронула, в частности, сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины, "Приватбанка" и "Ощадбанка".
  • Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова сообщила впоследствии, что DDоS-атакам с 15 февраля подверглись порядка 15 украинских банков.
  • Вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что команда "Дія" отразила хакерские атаки из четырех стран - России, Китая, Чехии и Узбекистана.
  • США предложили помочь Украине расследовать небывалую по мощности кибератаку на сайты Министерства обороны, ВСУ и двух банков.

Темы: кибербезопасностьМонастырскийМВДМинобороны


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