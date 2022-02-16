Українська розвідка не підтверджує відведення російських військ
Глава Міноборони Олексій Резніков повідомив, що останній звіт розвідки не містить жодних доказів того, що Росія відводить свої війська від українських кордонів.
Джерело: Reuters
Деталі: За словами Резнікова, Україна повірить в те, що РФ серйозно налаштована на деескалацію, якщо вона виведе свої війська, військову техніку і озброєння, в тому числі й те, що у Білорусі на "навчаннях".
Пряма мова Резнікова: "На жаль, ми не можемо підтвердити цю інформацію об'єктивними показниками.
Вона не підтверджується ні даними української розвідки, ні даними розвідтовариств наших стратегічних партнерів.
Усі війська, які вони (РФ - ред.) перекинули… мають повернутися в пункти постійної дислокації.
Тоді стане ясно, що вони скасували свої агресивні плани".
Передісторія:
- Міністерство оборони Росії заявило, що частина військ, які брали участь в окупованому Криму, вже повертаються до місць постійної дислокації. На сайті Міноборони РФ також опублікували фото і відео військової техніки на Керченському мосту.
- Президент Володимир Зеленський каже, що наразі немає ознак реального відведення військ Росією від українських кордонів. На думку президента, всі люди зможуть побачити ознаки деескалації, коли це станеться, а не тільки військові чи розвідка.
- Також розвідка США не підтверджуєвідведення військ Росії від українського кордону попри відповідні заяви Москви напередодні. Ентоні Блінкен підкреслив, що США готові реагувати на всі сценарії – у випадку якщо Росія вибере шлях дипломатії чи якщо вона обере шлях агресії.