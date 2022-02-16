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Українська розвідка не підтверджує відведення російських військ

Роман ПетренкоСереда, 16 лютого 2022, 22:52
Українська розвідка не підтверджує відведення російських військ
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ, ФОТО МОУ

Глава Міноборони Олексій Резніков повідомив, що останній звіт розвідки не містить жодних доказів того, що Росія відводить свої війська від українських кордонів.

Джерело: Reuters             

Деталі: За словами Резнікова, Україна повірить в те, що РФ серйозно налаштована на деескалацію, якщо вона виведе свої війська, військову техніку і озброєння, в тому числі й те, що у Білорусі на "навчаннях".

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Пряма мова Резнікова: "На жаль, ми не можемо підтвердити цю інформацію об'єктивними показниками.

Вона не підтверджується ні даними української розвідки, ні даними розвідтовариств наших стратегічних партнерів.

Усі війська, які вони (РФ - ред.) перекинули… мають повернутися в пункти постійної дислокації.

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Тоді стане ясно, що вони скасували свої агресивні плани".

Передісторія:

  • Міністерство оборони Росії заявило, що частина військ, які брали участь в окупованому Криму, вже повертаються до місць постійної дислокації. На сайті Міноборони РФ також опублікували фото і відео військової техніки на Керченському мосту.
  • Президент Володимир Зеленський каже, що наразі немає ознак реального відведення військ Росією від українських кордонів. На думку президента, всі люди зможуть побачити ознаки деескалації, коли це станеться, а не тільки військові чи розвідка.
  • Також розвідка США не підтверджуєвідведення військ Росії від українського кордону попри відповідні заяви Москви напередодні. Ентоні Блінкен підкреслив, що США готові реагувати на всі сценарії – у випадку якщо Росія вибере шлях дипломатії чи якщо вона обере шлях агресії.

Теми: РезніковрозвідкавійнаРосія
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