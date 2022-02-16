Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Українська розвідка не підтверджує відведення російських військ

Роман ПетренкоСереда, 16 лютого 2022, 23:52
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ, ФОТО МОУ

Глава Міноборони Олексій Резніков повідомив, що останній звіт розвідки не містить жодних доказів того, що Росія відводить свої війська від українських кордонів.

Джерело: Reuters             

Деталі: За словами Резнікова, Україна повірить в те, що РФ серйозно налаштована на деескалацію, якщо вона виведе свої війська, військову техніку і озброєння, в тому числі й те, що у Білорусі на "навчаннях".

Пряма мова Резнікова: "На жаль, ми не можемо підтвердити цю інформацію об'єктивними показниками.

Вона не підтверджується ні даними української розвідки, ні даними розвідтовариств наших стратегічних партнерів.

Усі війська, які вони (РФ - ред.) перекинули… мають повернутися в пункти постійної дислокації.

Тоді стане ясно, що вони скасували свої агресивні плани".

Передісторія:

  • Міністерство оборони Росії заявило, що частина військ, які брали участь в окупованому Криму, вже повертаються до місць постійної дислокації. На сайті Міноборони РФ також опублікували фото і відео військової техніки на Керченському мосту.
  • Президент Володимир Зеленський каже, що наразі немає ознак реального відведення військ Росією від українських кордонів. На думку президента, всі люди зможуть побачити ознаки деескалації, коли це станеться, а не тільки військові чи розвідка.
  • Також розвідка США не підтверджуєвідведення військ Росії від українського кордону попри відповідні заяви Москви напередодні. Ентоні Блінкен підкреслив, що США готові реагувати на всі сценарії – у випадку якщо Росія вибере шлях дипломатії чи якщо вона обере шлях агресії.

Теми: РезніковрозвідкавійнаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Байден і Путін погодилися провести саміт з питань безпеки

Окупанти обстріляли Луганськ із важкого озброєння – штаб ООС

Можливі напади на ТЦ та станції метро у Москві – США

Авіакомпанії SAS, Austrian Airlines та Swiss скасували рейси в Україну

фото, відеоТисячі одеситів вийшли на Марш Єдності: Не віддамо Україну нікому

відео, фотоУ Росії кілька людей вийшли на мітинг проти війни з Україною

Усі новини...
Резніков
Резніков про російську загрозу: На ранок нічого неочікуваного
Підстав для введення воєнного стану немає – Резніков
Резніков поговорив з міністром оборони Білорусі: той запевнив, що загрози немає
Останні новини
04:52
відеоПротести в Канаді: поліція Оттави взяла під контроль центральні вулиці
03:59
Байден і Путін погодилися провести саміт з питань безпеки
03:28
Після розмови з Байденом Макрон вдруге подзвонив Путіну – ЗМІ
02:34
Посол Росії у США про вторгнення: "Немає таких планів"
01:34
На Донбасі окупанти обстрілами пошкодили 104 житлових будинки
00:48
Джонсон вбачає "добрий знак" в обіцянках Путіна Макрону
23:53
Американське ЗМІ з посиланням на розвідку повідомило про наказ командирам РФ про вторгнення
23:25
Байден провів засідання Ради нацбезпеки щодо України
22:53
Окупанти обстріляли Луганськ із важкого озброєння – штаб ООС
22:38
Продовження навчань РФ і Білорусі свідчать про підготовку до вторгнення – Столтенберг
Усі новини...