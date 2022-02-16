Українська розвідка не підтверджує відведення російських військ

Глава Міноборони Олексій Резніков повідомив, що останній звіт розвідки не містить жодних доказів того, що Росія відводить свої війська від українських кордонів.

Джерело: Reuters

Деталі: За словами Резнікова, Україна повірить в те, що РФ серйозно налаштована на деескалацію, якщо вона виведе свої війська, військову техніку і озброєння, в тому числі й те, що у Білорусі на "навчаннях".

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Пряма мова Резнікова: "На жаль, ми не можемо підтвердити цю інформацію об'єктивними показниками.

Вона не підтверджується ні даними української розвідки, ні даними розвідтовариств наших стратегічних партнерів.

Усі війська, які вони (РФ - ред.) перекинули… мають повернутися в пункти постійної дислокації.

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Тоді стане ясно, що вони скасували свої агресивні плани".

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