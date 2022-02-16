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Украинская разведка не подтверждает отвод российских войск

Роман ПетренкоСреда, 16 февраля 2022, 22:52
Украинская разведка не подтверждает отвод российских войск
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ, ФОТО МОУ

Глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что последний отчет разведки не содержит никаких доказательств того, что Россия уводит свои войска от украинских границ.

Источник: Reuters

Детали: По словам Резникова, Украина поверит в то, что РФ серьезно настроена на деэскалацию если она выведет свои войска, военную технику и вооружение, в том числе и то, что в Беларуси на "учениях".

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Прямая речь Резникова: "К сожалению, мы не можем подтвердить эту информацию объективными показателями".

Она не подтверждается ни данными украинской разведки, ни данными разведобществ наших стратегических партнеров.

Все войска, которые они перебросили, должны вернуться в пункты постоянной дислокации.

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Тогда станет ясно, что они отменили свои агрессивные планы".

Предыстория:

  • Министерство обороны России заявило, что часть войск, участвовавших в оккупированном Крыму, уже возвращаются в места постоянной дислокации. На сайте Минобороны РФ также опубликовали фото и видео военной техники на Керченском мосту.
  • Президент Владимир Зеленский говорит, что пока нет признаков реального увода войск Россией от украинских границ. По мнению президента, все люди смогут увидеть признаки деэскалации, когда это произойдет, а не только военные или разведка.
  • Также разведка США не подтверждает отвод войск России от украинской границы, несмотря на соответствующие заявления Москвы накануне. Энтони Блинкен подчеркнул, что США готовы реагировать на все сценарии – если Россия выберет путь дипломатии или если она выберет путь агрессии.

Темы: РезниковразведкавойнаРосcия
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