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Украинская разведка не подтверждает отвод российских войск

Роман ПетренкоСреда, 16 февраля 2022, 23:52
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ, ФОТО МОУ

Глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что последний отчет разведки не содержит никаких доказательств того, что Россия уводит свои войска от украинских границ.

Источник: Reuters

Детали: По словам Резникова, Украина поверит в то, что РФ серьезно настроена на деэскалацию если она выведет свои войска, военную технику и вооружение, в том числе и то, что в Беларуси на "учениях".

Прямая речь Резникова: "К сожалению, мы не можем подтвердить эту информацию объективными показателями".

Она не подтверждается ни данными украинской разведки, ни данными разведобществ наших стратегических партнеров.

Все войска, которые они перебросили, должны вернуться в пункты постоянной дислокации.

Тогда станет ясно, что они отменили свои агрессивные планы".

Предыстория:

  • Министерство обороны России заявило, что часть войск, участвовавших в оккупированном Крыму, уже возвращаются в места постоянной дислокации. На сайте Минобороны РФ также опубликовали фото и видео военной техники на Керченском мосту.
  • Президент Владимир Зеленский говорит, что пока нет признаков реального увода войск Россией от украинских границ. По мнению президента, все люди смогут увидеть признаки деэскалации, когда это произойдет, а не только военные или разведка.
  • Также разведка США не подтверждает отвод войск России от украинской границы, несмотря на соответствующие заявления Москвы накануне. Энтони Блинкен подчеркнул, что США готовы реагировать на все сценарии – если Россия выберет путь дипломатии или если она выберет путь агрессии.

Темы: РезниковразведкавойнаРосcия


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