Украинская разведка не подтверждает отвод российских войск

Глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что последний отчет разведки не содержит никаких доказательств того, что Россия уводит свои войска от украинских границ.

Источник: Reuters

Детали: По словам Резникова, Украина поверит в то, что РФ серьезно настроена на деэскалацию если она выведет свои войска, военную технику и вооружение, в том числе и то, что в Беларуси на "учениях".

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Прямая речь Резникова: "К сожалению, мы не можем подтвердить эту информацию объективными показателями".

Она не подтверждается ни данными украинской разведки, ни данными разведобществ наших стратегических партнеров.

Все войска, которые они перебросили, должны вернуться в пункты постоянной дислокации.

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Тогда станет ясно, что они отменили свои агрессивные планы".

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