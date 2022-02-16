Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Шольц і Байден обговорили загрозу вторгнення Росії в Україну

Ольга Глущенко Середа, 16 лютого 2022, 23:58
Шольц і Байден обговорили загрозу вторгнення Росії в Україну
Шольц і Байден, фото: Getty Images

Відбулася телефонна розмова між канцлером Німеччини Олафом Шольцем і президентом Сполучених Штатів Джо Байденом, під час якої обговорили загрозу вторгнення Росії в Україну.

Джерело: речник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, цитує Укрінформ, БІлий дім

Пряма мова Гебештрайта: "Ризик військової агресії РФ проти України зберігається, тож потрібен найвищий рівень пильності – значного відведення російських військ поки що не спостерігається".

Реклама:

Дослівно Білий дім: "Вони (Байден і Шольц – ред.) підтвердили свою відданість суверенітету і територіальній цілісності України та наголосили на важливості продовження трансатлантичної координації дипломатії та заходів стримування, а також посилення східного флангу НАТО у разі подальшого вторгнення Росії в Україну".

Деталі: Шольц і Байден обмінялися думками щодо ситуації в Україні та навколо неї. Співрозмовники погодилися, що ситуація в регіоні залишається надзвичайно серйозною з огляду на нарощування російських військ поблизу України.

За словами Гебештрайта, Шольц поділився з президентом США враженнями від останніх поїздок до Києва та Москви. При цьому обидва лідери вітали заяви президента Росії Путіна про те, що дипломатичні зусилля слід продовжувати.

ВІДЕО ДНЯ

Як зазначив речник уряду ФРН, важливо вступити в конструктивний діалог з питань європейської безпеки, виконати Мінські домовленості та – за підтримки Німеччини і Франції – досягти прогресу в Нормандському форматі.

"Ключ до цього лежить у Москві. Росія має зробити реальні кроки для деескалації", – підкреслюється у повідомленні Гебештрайта.

Також наголошується, що в Берліні й Вашингтоні вкотре підтвердили: в разі подальшої військової агресії проти територіальної цілісності та суверенітету України Росію можуть очікувати надзвичайно серйозні наслідки.

Передісторія:

  • За повідомленнями ізраїльських журналістів, американське керівництво нібито таємно повідомило лідерів Ізраїля, що Росія готова почати широкомасштабний наступ в Україні 15 лютого.
  • Німецьке видання Der Spiegel заявило, що США попередило керівництво всіх країн-членів НАТО, що Росія визначила дату початку широкомасштабного наступу 16 лютого.
  • Поліцію перевели до 19 лютого на спеціальний режим несення служби: у містах заплановано збільшити чисельність патрулів.
  • У російській владі та керівництві незаконних збройних формувань на Донбасі лунають заяви про нібито підготовку збройного наступу України на територію тимчасово окупованих територій Донецької й Луганської областей.
  • Служба безпеки звернулася до громадян України, що паніку та неспокій у суспільстві створюють заради дестабілізації ситуації, і закликали не сумніватися в боєздатності української армії.

Теми: БайденШольцРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Байден
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
Зеленський і Байден говорили про передачу F-16 Україні і покарання Росії
Лідерство США у підтримці України спрямувало дугу історії в бік добра – Зеленський
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: