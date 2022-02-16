Шольц і Байден обговорили загрозу вторгнення Росії в Україну
Відбулася телефонна розмова між канцлером Німеччини Олафом Шольцем і президентом Сполучених Штатів Джо Байденом, під час якої обговорили загрозу вторгнення Росії в Україну.
Джерело: речник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, цитує Укрінформ, БІлий дім
Пряма мова Гебештрайта: "Ризик військової агресії РФ проти України зберігається, тож потрібен найвищий рівень пильності – значного відведення російських військ поки що не спостерігається".
Дослівно Білий дім: "Вони (Байден і Шольц – ред.) підтвердили свою відданість суверенітету і територіальній цілісності України та наголосили на важливості продовження трансатлантичної координації дипломатії та заходів стримування, а також посилення східного флангу НАТО у разі подальшого вторгнення Росії в Україну".
Деталі: Шольц і Байден обмінялися думками щодо ситуації в Україні та навколо неї. Співрозмовники погодилися, що ситуація в регіоні залишається надзвичайно серйозною з огляду на нарощування російських військ поблизу України.
За словами Гебештрайта, Шольц поділився з президентом США враженнями від останніх поїздок до Києва та Москви. При цьому обидва лідери вітали заяви президента Росії Путіна про те, що дипломатичні зусилля слід продовжувати.
Як зазначив речник уряду ФРН, важливо вступити в конструктивний діалог з питань європейської безпеки, виконати Мінські домовленості та – за підтримки Німеччини і Франції – досягти прогресу в Нормандському форматі.
"Ключ до цього лежить у Москві. Росія має зробити реальні кроки для деескалації", – підкреслюється у повідомленні Гебештрайта.
Також наголошується, що в Берліні й Вашингтоні вкотре підтвердили: в разі подальшої військової агресії проти територіальної цілісності та суверенітету України Росію можуть очікувати надзвичайно серйозні наслідки.
Передісторія:
- За повідомленнями ізраїльських журналістів, американське керівництво нібито таємно повідомило лідерів Ізраїля, що Росія готова почати широкомасштабний наступ в Україні 15 лютого.
- Німецьке видання Der Spiegel заявило, що США попередило керівництво всіх країн-членів НАТО, що Росія визначила дату початку широкомасштабного наступу 16 лютого.
- Поліцію перевели до 19 лютого на спеціальний режим несення служби: у містах заплановано збільшити чисельність патрулів.
- У російській владі та керівництві незаконних збройних формувань на Донбасі лунають заяви про нібито підготовку збройного наступу України на територію тимчасово окупованих територій Донецької й Луганської областей.
- Служба безпеки звернулася до громадян України, що паніку та неспокій у суспільстві створюють заради дестабілізації ситуації, і закликали не сумніватися в боєздатності української армії.