Шольц и Байден обсудили угрозу вторжения России в Украину

Состоялся телефонный разговор между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, во время которого обсудили угрозу вторжения России в Украину.

Источник: представитель правительства Германии Штеффен Гебештрайт, цитирует Укринформ, Белый дом

Прямая речь Гебештрайта: "Риск военной агрессии РФ против Украины сохраняется, поэтому нужен самый высокий уровень бдительности – значительного отвода российских войск пока не наблюдается".

Дословно Белый дом: "Они (Байден и Шольц – ред.) подтвердили свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины и отметили важность продолжения трансатлантической координации дипломатии и мер сдерживания, а также усиления восточного фланга НАТО в случае дальнейшего вторжения России в Украину".

Детали: Шольц и Байден обменялись мнениями по ситуации в Украине и вокруг нее. Собеседники согласились, что ситуация в регионе остается очень серьезной, учитывая наращивание российских войск вблизи Украины.

По словам Гебештрайта, Шольц поделился с президентом США впечатлениями от последних поездок в Киев и Москву. При этом оба лидера приветствовали заявления президента России Путина о том, что дипломатические усилия следует продолжать.

Как отметил представитель правительства ФРГ, важно вступить в конструктивный диалог по вопросам европейской безопасности, выполнить Минские договоренности и – при поддержке Германии и Франции – достичь прогресса в Нормандском формате.

"Ключ к этому лежит в Москве. Россия должна предпринять реальные шаги для деэскалации", – подчеркивается в сообщении Гебештрайта.

Также отмечается, что в Берлине и Вашингтоне еще раз подтвердили: в случае дальнейшей военной агрессии против территориальной целостности и суверенитета Украины Россию могут ожидать очень серьезные последствия.

Предыстория: