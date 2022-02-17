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Шольц и Байден обсудили угрозу вторжения России в Украину

Ольга ГлущенкоЧетверг, 17 февраля 2022, 00:58
Шольц и Байден, фото: Getty Images

Состоялся телефонный разговор между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, во время которого обсудили угрозу вторжения России в Украину.

Источник: представитель правительства Германии Штеффен Гебештрайт, цитирует Укринформ, Белый дом

Прямая речь Гебештрайта: "Риск военной агрессии РФ против Украины сохраняется, поэтому нужен самый высокий уровень бдительности – значительного отвода российских войск пока не наблюдается".

Дословно Белый дом: "Они (Байден и Шольц – ред.) подтвердили свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины и отметили важность продолжения трансатлантической координации дипломатии и мер сдерживания, а также усиления восточного фланга НАТО в случае дальнейшего вторжения России в Украину".

Детали: Шольц и Байден обменялись мнениями по ситуации в Украине и вокруг нее. Собеседники согласились, что ситуация в регионе остается очень серьезной, учитывая наращивание российских войск вблизи Украины.

По словам Гебештрайта, Шольц поделился с президентом США впечатлениями от последних поездок в Киев и Москву. При этом оба лидера приветствовали заявления президента России Путина о том, что дипломатические усилия следует продолжать.

Как отметил представитель правительства ФРГ, важно вступить в конструктивный диалог по вопросам европейской безопасности, выполнить Минские договоренности и – при поддержке Германии и Франции – достичь прогресса в Нормандском формате.

"Ключ к этому лежит в Москве. Россия должна предпринять реальные шаги для деэскалации", – подчеркивается в сообщении Гебештрайта.

Также отмечается, что в Берлине и Вашингтоне еще раз подтвердили: в случае дальнейшей военной агрессии против территориальной целостности и суверенитета Украины Россию могут ожидать очень серьезные последствия.

Предыстория:

  • По сообщениям израильских журналистов, американское руководство якобы тайно сообщило лидеров Израиля, что Россия готова начать широкомасштабное наступление в Украине 15 февраля.
  • Немецкое издание Der Spiegel заявило, что США предупредило руководство всех стран-членов НАТО, что Россия определила дату начала широкомасштабного наступления 16 февраля.
  • Полицию перевели до 19 февраля на специальный режим несения службы: в городах запланировано увеличить численность патрулей.
  • В российской власти и руководстве незаконных вооруженных формирований на Донбассе звучат заявления о якобы подготовке вооруженного наступления Украины на территорию временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
  • Служба безопасности обратилась к гражданам Украины, что панику и беспокойство в обществе создают для дестабилизации ситуации, и призвали не сомневаться в боеспособности украинской армии.

Темы: БайденШольцРосcия


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