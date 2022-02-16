Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шольц и Байден обсудили угрозу вторжения России в Украину

Ольга ГлущенкоСреда, 16 февраля 2022, 23:58
Шольц и Байден обсудили угрозу вторжения России в Украину
Шольц и Байден, фото: Getty Images

Состоялся телефонный разговор между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, во время которого обсудили угрозу вторжения России в Украину.

Источник: представитель правительства Германии Штеффен Гебештрайт, цитирует Укринформ, Белый дом

Прямая речь Гебештрайта: "Риск военной агрессии РФ против Украины сохраняется, поэтому нужен самый высокий уровень бдительности – значительного отвода российских войск пока не наблюдается".

Реклама:

Дословно Белый дом: "Они (Байден и Шольц – ред.) подтвердили свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины и отметили важность продолжения трансатлантической координации дипломатии и мер сдерживания, а также усиления восточного фланга НАТО в случае дальнейшего вторжения России в Украину".

Детали: Шольц и Байден обменялись мнениями по ситуации в Украине и вокруг нее. Собеседники согласились, что ситуация в регионе остается очень серьезной, учитывая наращивание российских войск вблизи Украины.

По словам Гебештрайта, Шольц поделился с президентом США впечатлениями от последних поездок в Киев и Москву. При этом оба лидера приветствовали заявления президента России Путина о том, что дипломатические усилия следует продолжать.

ВИДЕО ДНЯ

Как отметил представитель правительства ФРГ, важно вступить в конструктивный диалог по вопросам европейской безопасности, выполнить Минские договоренности и – при поддержке Германии и Франции – достичь прогресса в Нормандском формате.

"Ключ к этому лежит в Москве. Россия должна предпринять реальные шаги для деэскалации", – подчеркивается в сообщении Гебештрайта.

Также отмечается, что в Берлине и Вашингтоне еще раз подтвердили: в случае дальнейшей военной агрессии против территориальной целостности и суверенитета Украины Россию могут ожидать очень серьезные последствия.

Предыстория:

  • По сообщениям израильских журналистов, американское руководство якобы тайно сообщило лидеров Израиля, что Россия готова начать широкомасштабное наступление в Украине 15 февраля.
  • Немецкое издание Der Spiegel заявило, что США предупредило руководство всех стран-членов НАТО, что Россия определила дату начала широкомасштабного наступления 16 февраля.
  • Полицию перевели до 19 февраля на специальный режим несения службы: в городах запланировано увеличить численность патрулей.
  • В российской власти и руководстве незаконных вооруженных формирований на Донбассе звучат заявления о якобы подготовке вооруженного наступления Украины на территорию временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
  • Служба безопасности обратилась к гражданам Украины, что панику и беспокойство в обществе создают для дестабилизации ситуации, и призвали не сомневаться в боеспособности украинской армии.

Темы: БайденШольцРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Байден
Три четверти американцев считают Байдена слишком старым для второго срока - опрос
Байден разочарован, что лидер Китая не посетит саммит G20
Байден планирует визит во Вьетнам – Белый дом
Последние новости
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
Все новости...
Реклама: