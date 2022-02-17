Росія продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною – британська розвідка

Керівник розвідки оборони Британії генерал-лейтенант Джим Хокенхалл заявив, що Росія продовжує нарощувати сили на кордоні з Україною, це суперечить заявам Москви про виведення військ.

Джерело: Хокенхалл, цитує Reuters

Пряма мова: "Ми не бачимо доказів того, що Росія вивела свої сили від кордонів України".

Реклама:

"Всупереч заявам, Росія продовжує нарощувати військовий потенціал поблизу України. Це включає спостереження додаткової бронетехніки, гелікоптерів і польового госпіталю біля кордонів України. Росія має військовий потенціал для вторгнення в Україну".

Передісторія:

Міністерство оборони Росії заявило, що частина військ, які брали участь в окупованому Криму, вже повертаються до місць постійної дислокації. На сайті Міноборони РФ також опублікували фото і відео військової техніки на Керченському мосту.

Президент Володимир Зеленський каже, що наразі немає ознак реального відведення військ Росією від українських кордонів. На думку президента, всі люди зможуть побачити ознаки деескалації, коли це станеться, а не тільки військові чи розвідка.

Також розвідка США не підтверджує відведення військ Росії від українського кордону попри відповідні заяви Москви напередодні. Ентоні Блінкен підкреслив, що США готові реагувати на всі сценарії – у випадку якщо Росія вибере шлях дипломатії чи якщо вона обере шлях агресії.

Глава Міноборони Олексій Резніков повідомив, що останній звіт розвідки не містить жодних доказів того, що Росія відводить свої війська від українських кордонів.