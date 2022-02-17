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Росія продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною – британська розвідка

Ольга Глущенко Четвер, 17 лютого 2022, 00:57
Росія продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною – британська розвідка
Снайпер, фото Міноборони РФ

Керівник розвідки оборони Британії генерал-лейтенант Джим Хокенхалл заявив, що Росія продовжує нарощувати сили на кордоні з Україною, це суперечить заявам Москви про виведення військ.

Джерело: Хокенхалл, цитує Reuters

Пряма мова: "Ми не бачимо доказів того, що Росія вивела свої сили від кордонів України".

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"Всупереч заявам, Росія продовжує нарощувати військовий потенціал поблизу України. Це включає спостереження додаткової бронетехніки, гелікоптерів і польового госпіталю біля кордонів України. Росія має військовий потенціал для вторгнення в Україну".

Передісторія:

  • Міністерство оборони Росії заявило, що частина військ, які брали участь в окупованому Криму, вже повертаються до місць постійної дислокації. На сайті Міноборони РФ також опублікували фото і відео військової техніки на Керченському мосту.
  • Президент Володимир Зеленський каже, що наразі немає ознак реального відведення військ Росією від українських кордонів. На думку президента, всі люди зможуть побачити ознаки деескалації, коли це станеться, а не тільки військові чи розвідка.
  • Також розвідка США не підтверджує відведення військ Росії від українського кордону попри відповідні заяви Москви напередодні. Ентоні Блінкен підкреслив, що США готові реагувати на всі сценарії – у випадку якщо Росія вибере шлях дипломатії чи якщо вона обере шлях агресії.
  • Глава Міноборони Олексій Резніков повідомив, що останній звіт розвідки не містить жодних доказів того, що Росія відводить свої війська від українських кордонів.

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Теми: Велика БританіяРосіяармія
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