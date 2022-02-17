Росія продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною – британська розвідка

Керівник розвідки оборони Британії генерал-лейтенант Джим Хокенхалл заявив, що Росія продовжує нарощувати сили на кордоні з Україною, це суперечить заявам Москви про виведення військ.

Джерело: Хокенхалл, цитує Reuters

Пряма мова: "Ми не бачимо доказів того, що Росія вивела свої сили від кордонів України".

"Всупереч заявам, Росія продовжує нарощувати військовий потенціал поблизу України. Це включає спостереження додаткової бронетехніки, гелікоптерів і польового госпіталю біля кордонів України. Росія має військовий потенціал для вторгнення в Україну".

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