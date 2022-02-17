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Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной – британская разведка

Ольга ГлущенкоЧетверг, 17 февраля 2022, 00:57
Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной – британская разведка
Снайпер, фото Минобороны РФ

Руководитель разведки обороны Британии генерал-лейтенант Джим Хокенхалл заявил, что Россия продолжает наращивать силы на границе с Украиной, что противоречит заявлениям Москвы о выводе войск.

Источник: Хокенхалл, цитирует Reuters

Прямая речь: "Мы не видим доказательств, что Россия вывела свои силы от границ Украины".

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"Вопреки заявлениям, Россия продолжает наращивать военный потенциал вблизи Украины. Это включает наблюдение дополнительной бронетехники, вертолетов и полевого госпиталя у границ Украины. Россия имеет военный потенциал для вторжения в Украину".

Предыстория:

  • Министерство обороны России заявило, что часть войск, участвовавших в оккупированном Крыму, уже возвращаются в места постоянной дислокации. На сайте Минобороны РФ также опубликовали фото и видео военной техники на Керченском мосту.
  • Президент Владимир Зеленский говорит, что пока нет признаков реального увода войск Россией от украинских границ. По мнению президента, все люди смогут увидеть признаки деэскалации, когда это произойдет, а не только военные или разведка.
  • Также разведка США не подтверждает отвод войск России от украинской границы, несмотря на соответствующие заявления Москвы накануне. Энтони Блинкен подчеркнул, что США готовы реагировать на все сценарии – если Россия выберет путь дипломатии или если она выберет путь агрессии.
  • Глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что последний отчет разведки не содержит никаких доказательств того, что Россия уводит свои войска от украинских границ.

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Темы: ВеликобританияРосcияармия
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