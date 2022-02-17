Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной – британская разведка

Руководитель разведки обороны Британии генерал-лейтенант Джим Хокенхалл заявил, что Россия продолжает наращивать силы на границе с Украиной, что противоречит заявлениям Москвы о выводе войск.

Источник: Хокенхалл, цитирует Reuters

Прямая речь: "Мы не видим доказательств, что Россия вывела свои силы от границ Украины".

"Вопреки заявлениям, Россия продолжает наращивать военный потенциал вблизи Украины. Это включает наблюдение дополнительной бронетехники, вертолетов и полевого госпиталя у границ Украины. Россия имеет военный потенциал для вторжения в Украину".

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