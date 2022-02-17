Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной – британская разведка

Руководитель разведки обороны Британии генерал-лейтенант Джим Хокенхалл заявил, что Россия продолжает наращивать силы на границе с Украиной, что противоречит заявлениям Москвы о выводе войск.

Источник: Хокенхалл, цитирует Reuters

Прямая речь: "Мы не видим доказательств, что Россия вывела свои силы от границ Украины".

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"Вопреки заявлениям, Россия продолжает наращивать военный потенциал вблизи Украины. Это включает наблюдение дополнительной бронетехники, вертолетов и полевого госпиталя у границ Украины. Россия имеет военный потенциал для вторжения в Украину".

Предыстория:

Министерство обороны России заявило, что часть войск, участвовавших в оккупированном Крыму, уже возвращаются в места постоянной дислокации. На сайте Минобороны РФ также опубликовали фото и видео военной техники на Керченском мосту.

Президент Владимир Зеленский говорит, что пока нет признаков реального увода войск Россией от украинских границ. По мнению президента, все люди смогут увидеть признаки деэскалации, когда это произойдет, а не только военные или разведка.

Также разведка США не подтверждает отвод войск России от украинской границы, несмотря на соответствующие заявления Москвы накануне. Энтони Блинкен подчеркнул, что США готовы реагировать на все сценарии – если Россия выберет путь дипломатии или если она выберет путь агрессии.

Глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что последний отчет разведки не содержит никаких доказательств того, что Россия уводит свои войска от украинских границ.