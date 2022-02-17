"Ви побачите результат нашої роботи" – Клименко про напад на журналістів УП
Голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що результати роботи поліції у справі про напад на журналістів УП можна буде побачити у четвер.
Джерело: Клименко під час загальнонаціонального телемарафону єднання #UAразом
Пряма мова: "Що стосується останнього скоєного злочину (нападу на журналістів УП у Дніпрі – ред.) – внесені відомості до ЄРДР. Я думаю, що вже завтра ви побачите результат нашої роботи".
Деталі: Клименко уточнив, що на злочини щодо журналістів поліція реагує зразу.
"Інформація передається з будь-якого регіону на рівень керівництва Національної поліції та МВС", – зазначив голова Нацполіції.
Що передувало: 16 лютого трьом чоловікам вручено підозри у вчиненні перешкоджання професійній діяльності журналістів після нападу на знімальну групу керівника департаменту журналістських розслідувань УП Михайла Ткача.
Передісторія:
- 13 лютого у Дніпрі невідомі скоїли напад на знімальну групу керівника департаменту журналістських розслідувань УП Михайла Ткача.
- Мер Дніпра Борис Філатов обіцяє передати УП всю можливу інформацію з відеокамер міської системи "Безпечне місто".
- За словами Філатова, 13 лютого у олігарха Ігоря Коломойського день народження, і до нього "летіли гості різними приватними літаками".
- Журналісти з'ясували, що на знімальну групу УП напали охоронці відомого у місті бізнесмена Олександра Петровського (на прізвисько Нарік).
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