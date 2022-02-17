Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Ви побачите результат нашої роботи" – Клименко про напад на журналістів УП

Ольга Глущенко Четвер, 17 лютого 2022, 03:27
Ви побачите результат нашої роботи – Клименко про напад на журналістів УП
Клименко, скриншот

Голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що результати роботи поліції у справі про напад на журналістів УП можна буде побачити у четвер.

Джерело: Клименко під час загальнонаціонального телемарафону єднання #UAразом

Пряма мова: "Що стосується останнього скоєного злочину (нападу на журналістів УП у Дніпрі – ред.) – внесені відомості до ЄРДР. Я думаю, що вже завтра ви побачите результат нашої роботи".

Реклама:

Деталі: Клименко уточнив, що на злочини щодо журналістів поліція реагує зразу.

"Інформація передається з будь-якого регіону на рівень керівництва Національної поліції та МВС", – зазначив голова Нацполіції.

Що передувало: 16 лютого трьом чоловікам вручено підозри у вчиненні перешкоджання професійній діяльності журналістів після нападу на знімальну групу керівника департаменту журналістських розслідувань УП Михайла Ткача.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 13 лютого у Дніпрі невідомі скоїли напад на знімальну групу керівника департаменту журналістських розслідувань УП Михайла Ткача.
  • Мер Дніпра Борис Філатов обіцяє передати УП всю можливу інформацію з відеокамер міської системи "Безпечне місто".
  • За словами Філатова, 13 лютого у олігарха Ігоря Коломойського день народження, і до нього "летіли гості різними приватними літаками".
  • Журналісти з'ясували, що на знімальну групу УП напали охоронці відомого у місті бізнесмена Олександра Петровського (на прізвисько Нарік).

Читайте також: Від рекету до томосу: хто такий Нарік поряд з президентом

Теми: поліціянападЗМІмедіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
поліція
На Чернігівщині на міні підірвався автомобіль патрульного: він і жінка загинули, 2 дітей у лікарні
Зеленський зробив "Маршала" генералом поліції
У Києві викрили працівницю ВЛК, яка одержала від призовника 2 000 доларів
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: