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"Ви побачите результат нашої роботи" – Клименко про напад на журналістів УП

Ольга Глущенко Четвер, 17 лютого 2022, 04:27
Клименко, скриншот

Голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що результати роботи поліції у справі про напад на журналістів УП можна буде побачити у четвер.

Джерело: Клименко під час загальнонаціонального телемарафону єднання #UAразом

Пряма мова: "Що стосується останнього скоєного злочину (нападу на журналістів УП у Дніпрі – ред.) – внесені відомості до ЄРДР. Я думаю, що вже завтра ви побачите результат нашої роботи".

Деталі: Клименко уточнив, що на злочини щодо журналістів поліція реагує зразу.

"Інформація передається з будь-якого регіону на рівень керівництва Національної поліції та МВС", – зазначив голова Нацполіції.

Що передувало: 16 лютого трьом чоловікам вручено підозри у вчиненні перешкоджання професійній діяльності журналістів після нападу на знімальну групу керівника департаменту журналістських розслідувань УП Михайла Ткача.

Передісторія:

  • 13 лютого у Дніпрі невідомі скоїли напад на знімальну групу керівника департаменту журналістських розслідувань УП Михайла Ткача.
  • Мер Дніпра Борис Філатов обіцяє передати УП всю можливу інформацію з відеокамер міської системи "Безпечне місто".
  • За словами Філатова, 13 лютого у олігарха Ігоря Коломойського день народження, і до нього "летіли гості різними приватними літаками".
  • Журналісти з'ясували, що на знімальну групу УП напали охоронці відомого у місті бізнесмена Олександра Петровського (на прізвисько Нарік).

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Теми: поліціянападЗМІмедіа
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