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"Вы увидите результат нашей работы" – Клименко о нападении на журналистов УП

Ольга ГлущенкоЧетверг, 17 февраля 2022, 04:27
Клименко, скриншот

Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что результаты работы полиции по делу о нападении на журналистов УП можно будет увидеть в четверг.

Источник: Клименко во время общенационального телемарафона единения #UAвместе

Прямая речь: "Что касается последнего совершенного преступления (нападения на журналистов УП в Днепре – ред.) – внесены сведения в ЕРДР. Я думаю, что уже завтра вы увидите результат нашей работы".

Детали: Клименко уточнил, что на преступления в отношении журналистов полиция сразу реагирует.

"Информация передается из любого региона на уровень руководства Национальной полиции и МВД", – отметил глава Нацполиции.

Что предшествовало: 16 февраля троим мужчинам вручены подозрения в препятствовании профессиональной деятельности журналистов после нападения на съемочную группу руководителя департамента журналистских расследований УП Михаила Ткача.

Предыстория:

  • 13 февраля в Днепре неизвестные совершили нападение на съемочную группу руководителя департамента журналистских расследований УП Михаила Ткача.
  • Мэр Днепра Борис Филатов обещает передать УП всю возможную информацию с видеокамер городской системы "Безопасный город".
  • По его словам, 13 февраля у олигарха Игоря Коломойского день рождения, и к нему "летели гости разными частными самолётами".
  • Журналисты выяснили, что на съемочную группу УП напали охранники известного в городе бизнесмена Александра Петровского (по прозвищу Нарик).

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Темы: полициянападениеСМИмедиа


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