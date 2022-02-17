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Зеленський: Деякі європейські країни підігрують Путіну щодо України і НАТО

Олена РощінаЧетвер, 17 лютого 2022, 13:32
Володимир Зеленський у Маріуполі, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський вважає, що деякі європейські країни чинять спротив вступу України в НАТО на догоду Росії, хоча від цього залежить безпека українців.

Джерело: Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ у Маріуполі на Донеччині, Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "Питання НАТО є одним із тих, через які на Україну здійснюється тиск. Головне питання – це незалежність України і її самостійний вибір у будь-яких питаннях, і Україна багато років виборює своє право на це".

Деталі: Зеленський зауважив, що Україна обрала курс на членство в НАТО задля своєї безпеки, але відстань до Альянсу для країни не скорочується "через протидію і Росії, яка не хоче, щоб Україна була членом НАТО, і деяких країн – членів Альянсу".

Зеленський сказав, що РФ зараз використовує питання НАТО як виправдання, чому її війська стоять на українських кордонах, а деякі європейські країни "підігрують їм у цьому".

"Але не потрібно перекручувати. Адже це у нас окупували території, це на наших кордонах стоїть армія", – наголосив український лідер.

Президент зазначив, що курс України на НАТО закріплений у її Конституції – і це вибір народу, "але не вибір українського народу щодо того, коли ми там будемо, бо це не тільки від нас залежить – 30 країн повинні одноголосно погодити це рішення".

Зеленський додав, що на сьогодні можливість винесення питання НАТО на референдум не розглядається.

Цьому передувало: Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 15 лютого заявив, що відмови України від наміру вступити до НАТО хотіли б багато європейців і що ця ідея знайде продовження.

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко припустив, що Україна може відмовитися від вступу в НАТО заради миру, але тимчасово. Міністерство закордонних справ України заявило, що всі рішення мають відповідати Конституціїї.

У лютому 2019 року Верховна Рада закріпила в Конституції прагнення України стати членом Європейського Союзу і НАТО.

Теми: НАТОЗеленськийРосіяЄвропа
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