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Зеленский: Некоторые европейские страны подыгрывают Путину по Украине и НАТО

Елена РощинаЧетверг, 17 февраля 2022, 12:32
Зеленский: Некоторые европейские страны подыгрывают Путину по Украине и НАТО
Владимир Зеленский в Мариуполе, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский считает, что некоторые европейские страны сопротивляются вступлению Украины в НАТО в угоду России, хотя от этого зависит безопасность украинцев.

Источник: Зеленский во время общения с представителями СМИ в Мариуполе Донецкой области, Офис президента

Прямая речь Зеленского: "Вопрос НАТО является одним из тех, из-за которых на Украину оказывается давление. Главный вопрос – это независимость Украины и ее самостоятельный выбор в любых вопросах, и Украина много лет борется за свое право на это".

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Детали: Зеленский отметил, что Украина избрала курс на членство в НАТО для своей безопасности, но расстояние до Альянса для страны не сокращается "из-за противодействия и России, которая не хочет, чтобы Украина была членом НАТО, и некоторых стран – членов Альянса".

Зеленский сказал, что РФ сейчас использует вопрос НАТО как оправдание, почему ее войска стоят на украинских границах, а некоторые европейские страны "подыгрывают им в этом".

"Но не нужно передергивать. Это ведь у нас оккупировали территории, это на наших границах стоит армия", – подчеркнул украинский лидер.

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Президент отметил, что курс Украины на НАТО закреплен в ее Конституции– и это выбор народа, "но не выбор украинского народа относительно того, когда мы там будем, потому что это не только от нас зависит – 30 стран должны единогласно согласовать это решение".

Зеленский добавил, что на сегодняшний день возможность вынесения вопроса НАТО на референдум не рассматривается.

Этому предшествовало: Министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 февраля заявил, что отказа Украины от намерения вступить в НАТО хотели бы многие европейцы и что эта идея найдет продолжение. 

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью BBC Radio 5 Live допустил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО ради мира, но временно. Министерство иностранных дел Украины заявило, что все решения должны соответствовать Конституции.

В феврале 2019 года Верховная Рада закрепила в Конституции стремление Украины стать членом Европейского Союза и НАТО.

Темы: НАТОЗеленскийРосcияЕвропа
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