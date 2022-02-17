Лукашенко відповів на питання щодо готовності визнати ОРДЛО

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко не відповів, чи визнаватиме незалежність самопроголошених "республік" в ОРДЛО. Сказав, що спершу обговорить це питання із російським президентом Володимиром Путіним.

Джерело: Лукашенко журналістам після ознайомлення з перебігом білорусько-російського навчання "Союзна рішучість - 2022" на полігоні Осиповичський, передає БЕЛТА

Пряма мова: "Ми домовимося з Путіним, як нам вчинити, щоб було краще для Росії та Білорусі. Але це буде спільне рішення".

Деталі: Журналісти також відзначили, що на Донеччині знову загострилася ситуація. І запитали Лукашенка, чи готова Білорусь надати військову підтримку Росії, якщо вона вирішить прийти на допомогу бойовикам.

Пряма мова: "Ми Росії надамо будь-яку підтримку. І військову, і, якщо буде треба, економічну. Поділимося останнім шматком хліба, так і зі страждальцями на Донбасі. Якщо це в Чернігові - і чернігівцям допомагатимемо. Це наша тверда позиція".

Передісторія: 15 лютого Державна дума Росії проголосувала за те, щоб направити звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати "незалежними" окуповані райони ОРДЛО.

Путін не відповів прямо, чи визнаватиме ОРДЛО на прохання Держдуми, але натякнув, що Заходу потрібно натиснути на українську владу щодо виконання Мінських угод.

Путін давно уже звинувачує Україну у невиконанні Мінських угод. З цього приводу він нещодавно глузливо сказав президенту України Володимиру Зеленському: "Подобається, не подобається – терпи, моя красуне!" Це була цитата з пісні російського гурту "Красная плесень", яка має сексуальний підтекст.