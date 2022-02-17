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Лукашенко ответил на вопрос о готовности признать ОРДЛО

Евгений КизиловЧетверг, 17 февраля 2022, 14:05
Лукашенко ответил на вопрос о готовности признать ОРДЛО
Лукашенко с путиным, фото Getty Images

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко не ответил, будет ли признавать независимость самопровозглашенных "республик" в ОРДЛО. Сказал, что сперва обговорит этот вопрос с российским президентом Владимиром Путиным.

Источник: Лукашенко журналистам после ознакомления с ходом белорусско-российского учения "Союзная решимость - 2022" на полигоне Осиповичский, передает БЕЛТА

Прямая речь: "Мы договоримся с Путиным, как нам поступить, чтобы было лучше для России и для Беларуси. Но это будет совместное решение".

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Детали: Журналисты также заметили, что на Донбассе снова обострилась ситуация. И спросили у Лукашенко, готова ли будет Беларусь оказать военную поддержку России, если она решит прийти на помощь боевикам.

Прямая речь: "Мы России окажем любую поддержку. И военную, и, если будет надо, экономическую. Поделимся последним куском хлеба, точно так и со страдальцами на Донбассе. Если это в Чернигове - и черниговцам будем помогать. Это наша твердая позиция".

Предыстория: 15 февраля Государственная дума России проголосовала за то, чтобы направить обращение президенту Владимиру Путину с просьбой признать "независимыми" оккупированные районы ОРДЛО.

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Путин не ответил прямо, будет ли по просьбе Госдумы признавать ОРДЛО, но намекнул, что Западу нужно надавить на украинскую власть в плане выполнения Минских соглашений.

Путин уже давно обвиняет Украину в невыполнении Минских соглашений. По этому поводу он недавно насмешливо сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому: "Нравится, не нравится - терпи, моя красавица!" Это была цитата из песни российской группы "Красная плесень", которая имеет сексуальный подтекст.

Темы: ЛукашенкоОРДЛОПутинБеларусь
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