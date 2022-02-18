Загострення на Донбасі: шість десятків обстрілів, поранені військові і цивільні
П'ятниця, 18 лютого 2022, 06:56
17 лютого окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню - один український військовослужбовець дістав поранення, ще один – бойове травмування, також поранено двох цивільних.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого військовослужбовця – середньої важкості, травмованого - задовільний.
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43 порушення були з забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Зокрема, російсько-окупаційні війська обстріляли:
- Новотошківське - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
- Водяне - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та протитанкових ракетних комплексів.
- Трудівське - з мінометів калібру 82 мм.
- Старогнатівку – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- Південне й Майорськ – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.
- Лобачеве – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.
- Новоселівку Другу - з протитанкових ракетних комплексів.
- Луганське та Старий Айдар – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- Мар’їнку – з мінометів калібру 120 мм й 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- Світлодарськ – з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.
- Троїцьке – з озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Попасну – зі станкових протитанкових гранатометів.
- Зайцеве - з мінометів калібру 82мм, автоматичних станкових гранатометів.
- Новозванівку – з артилерії калібру 152 мм; з артилерії калібру 122 мм.
- Станицю Луганську- двічі з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також автоматичних станкових гранатометів.
- Піски - з мінометів калібру 82 мм, ручних та станкових протитанкових гранатометів, стрілецької зброї.
- Гольмівський та Майорськ - з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів.
- Хрящівку та Сизе - з артилерії калібру 122 мм.
- Авдіївку, Шуми, Травневе, Невельське, Донецький, Опитне, Гранітне - з мінометів калібру 120 мм.
- Широкине - з ручних та станкових протитанкових гранатометів.
Крім того, на Донеччині пролетів ворожий БПЛА, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- Як уже повідомлялося, 17 лютого російські найманці обстріляли Станицю Луганську із великокаліберної артилерії та мінометів. Один із снарядів пробив стіну дитячого садка, де в цей час знаходились діти із вихователями. Діти не постраждали лише тому, що перебували на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників дошкільного закладу отримали контузії – їх шпиталізовано.
- Потім ворог завдав артилерійського удару по селищу Врубівка Сєверодонецького району. Обстрілом пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебувало 30 учнів та 14 освітян. Діти та дорослі були змушені рятуватись у підвалі закладу. Внаслідок попадання снарядів у газогін без газопостачання залишилося 70 квартир у багатоповерхівках та 96 приватних осель. Також обстрілом пошкоджено житловий будинок у Врубівці.
Українська правда