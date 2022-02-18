Загострення на Донбасі: шість десятків обстрілів, поранені військові і цивільні

17 лютого окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню - один український військовослужбовець дістав поранення, ще один – бойове травмування, також поранено двох цивільних.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого військовослужбовця – середньої важкості, травмованого - задовільний.

43 порушення були з забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Зокрема, російсько-окупаційні війська обстріляли:

Новотошківське - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Водяне - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та протитанкових ракетних комплексів.

Трудівське - з мінометів калібру 82 мм.

Старогнатівку – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Південне й Майорськ – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

Лобачеве – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

Новоселівку Другу - з протитанкових ракетних комплексів.

Луганське та Старий Айдар – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Мар’їнку – з мінометів калібру 120 мм й 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Світлодарськ – з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.

Троїцьке – з озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Попасну – зі станкових протитанкових гранатометів.

Зайцеве - з мінометів калібру 82мм, автоматичних станкових гранатометів.

Новозванівку – з артилерії калібру 152 мм; з артилерії калібру 122 мм.

Станицю Луганську- двічі з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також автоматичних станкових гранатометів.

Піски - з мінометів калібру 82 мм, ручних та станкових протитанкових гранатометів, стрілецької зброї.

Гольмівський та Майорськ - з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів.

Хрящівку та Сизе - з артилерії калібру 122 мм.

Авдіївку, Шуми, Травневе, Невельське, Донецький, Опитне, Гранітне - з мінометів калібру 120 мм.

Широкине - з ручних та станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, на Донеччині пролетів ворожий БПЛА, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

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