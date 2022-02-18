Обострение на Донбассе: шесть десятков обстрелов, ранены военные и гражданские
Пятница, 18 февраля 2022, 06:56
17 февраля оккупанты 60 раз нарушили режим прекращения огня - один украинский военнослужащий получил ранение, еще один – боевое травмирование, также ранены двое гражданских.
Источник: штаб ООС
Детали: Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья раненого военнослужащего – средней тяжести, травмированного – удовлетворительное.
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43 нарушения были из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В частности, российско-оккупационные войска обстреляли:
- Новотошковское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
- Водяное – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и противотанковых ракетных комплексов.
- Трудовское – из минометов калибра 82 мм.
- Старогнатовку – из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Южное и Майорск – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
- Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
- Новоселовку Вторую – из противотанковых ракетных комплексов.
- Луганское и Старый Айдар – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
- Марьинку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.
- Троицкое – по вооружению танка, минометам калибра 120 мм и 82 мм.
- Попасную – из станковых противотанковых гранатометов.
- Зайцево – из минометов калибра 82мм, автоматических станковых гранатометов.
- Новозвановку – из артиллерии калибра 152 мм; из артиллерии калибра 122 мм.
- Станицу Луганскую – дважды из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов.
- Пески – из минометов калибра 82 мм, ручных и станковых противотанковых гранатометов, стрелкового оружия.
- Гольмовский и Майорск – из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов.
- Хрящевка и Сизе - из артиллерии калибра 122 мм.
- Авдеевку, Шумы, Майское, Невельское, Донецкое, Опытное, Гранитное - из минометов калибра 120 мм.
- Широкино – из ручных и станковых противотанковых гранатометов.
Кроме того, в Донецкой области пролетел вражеский БПЛА, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- 17 февраля российские наемники обстреляли Станицу Луганскую из крупнокалиберной артиллерии и минометов. Один из снарядов пробил стену детского сада, где находились дети с воспитателями. Дети не пострадали только потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников дошкольного учреждения получили контузии – они госпитализированы.
- Потом враг нанес артиллерийский удар по поселку Врубовка. Обстрелом повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале заведения.
Украинская правда