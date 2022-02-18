Обострение на Донбассе: шесть десятков обстрелов, ранены военные и гражданские

17 февраля оккупанты 60 раз нарушили режим прекращения огня - один украинский военнослужащий получил ранение, еще один – боевое травмирование, также ранены двое гражданских.

Источник: штаб ООС

Детали: Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья раненого военнослужащего – средней тяжести, травмированного – удовлетворительное.

43 нарушения были из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В частности, российско-оккупационные войска обстреляли:

Новотошковское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Водяное – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и противотанковых ракетных комплексов.

Трудовское – из минометов калибра 82 мм.

Старогнатовку – из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Южное и Майорск – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

Новоселовку Вторую – из противотанковых ракетных комплексов.

Луганское и Старый Айдар – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Марьинку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Троицкое – по вооружению танка, минометам калибра 120 мм и 82 мм.

Попасную – из станковых противотанковых гранатометов.

Зайцево – из минометов калибра 82мм, автоматических станковых гранатометов.

Новозвановку – из артиллерии калибра 152 мм; из артиллерии калибра 122 мм.

Станицу Луганскую – дважды из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов.

Пески – из минометов калибра 82 мм, ручных и станковых противотанковых гранатометов, стрелкового оружия.

Гольмовский и Майорск – из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов.

Хрящевка и Сизе - из артиллерии калибра 122 мм.

Авдеевку, Шумы, Майское, Невельское, Донецкое, Опытное, Гранитное - из минометов калибра 120 мм.

Широкино – из ручных и станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, в Донецкой области пролетел вражеский БПЛА, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Напомним: