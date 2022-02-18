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Обострение на Донбассе: шесть десятков обстрелов, ранены военные и гражданские

Пятница, 18 февраля 2022, 06:56
Обострение на Донбассе: шесть десятков обстрелов, ранены военные и гражданские
ФОТО: GETTY IMAGES

17 февраля оккупанты 60 раз нарушили режим прекращения огня - один украинский военнослужащий получил ранение, еще один – боевое травмирование, также ранены двое гражданских.

Источник: штаб ООС

Детали: Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья раненого военнослужащего – средней тяжести, травмированного – удовлетворительное.

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43 нарушения были из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В частности, российско-оккупационные войска обстреляли:

  • Новотошковское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
  • Водяное – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и противотанковых ракетных комплексов.
  • Трудовское – из минометов калибра 82 мм.
  • Старогнатовку – из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • Южное и Майорск – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
  • Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
  • Новоселовку Вторую – из противотанковых ракетных комплексов.
  • Луганское и Старый Айдар – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
  • Марьинку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.
  • Троицкое – по вооружению танка, минометам калибра 120 мм и 82 мм.
  • Попасную – из станковых противотанковых гранатометов.
  • Зайцево – из минометов калибра 82мм, автоматических станковых гранатометов.
  • Новозвановку – из артиллерии калибра 152 мм; из артиллерии калибра 122 мм.
  • Станицу Луганскую – дважды из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов.
  • Пески – из минометов калибра 82 мм, ручных и станковых противотанковых гранатометов, стрелкового оружия.
  • Гольмовский и Майорск – из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов.
  • Хрящевка и Сизе - из артиллерии калибра 122 мм.
  • Авдеевку, Шумы, Майское, Невельское, Донецкое, Опытное, Гранитное - из минометов калибра 120 мм.
  • Широкино – из ручных и станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, в Донецкой области пролетел вражеский БПЛА, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • 17 февраля  российские наемники обстреляли Станицу Луганскую из крупнокалиберной артиллерии и минометов.  Один из снарядов пробил стену детского сада, где находились дети с воспитателями. Дети не пострадали только потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников дошкольного учреждения получили контузии – они госпитализированы.
  • Потом враг нанес артиллерийский удар по поселку Врубовка. Обстрелом повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале заведения.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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