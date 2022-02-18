Ситуація на Донбасі: 20 обстрілів лише з початку доби

Російсько-окупаційні війська 20 разів порушувати режим припинення вогню з початку доби, з них 15 разів бойовики застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Джерело: штаб ООС у Facebook

Дослівно штаб ООС: "Противник задіяв артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем, озброєння бойової машини піхоти та великокаліберні кулемети.

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Весь цинізм ситуації полягає в тому, що противник веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків".

Деталі: Втрат серед українських захисників немає.

Повідомляється, що об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.

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