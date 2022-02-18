Ситуация на Донбассе: 20 обстрелов только с начала суток

Российско-оккупационные войска 20 раз нарушали режим прекращения огня с начала суток, из них 15 раз боевики применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Источник: штаб ООС в Facebook

Дословно штаб ООС: "Противник задействовал артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем, вооружение боевой машины пехоты и крупнокалиберные пулеметы.

Весь цинизм ситуации в том, что противник ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов".

Детали: Потерь среди украинских защитников нет.

Сообщается, что объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага.

Предыстория: