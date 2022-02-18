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Ситуация на Донбассе: 20 обстрелов только с начала суток

Ирина БалачукПятница, 18 февраля 2022, 10:47
Последствия обстрелов Станицы Луганской 17 февраля. Фото ООС

Российско-оккупационные войска 20 раз нарушали режим прекращения огня с начала суток, из них 15 раз боевики применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Источник: штаб ООС в Facebook

Дословно штаб ООС: "Противник задействовал артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем, вооружение боевой машины пехоты и крупнокалиберные пулеметы.

Весь цинизм ситуации в том, что противник ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов".

Детали: Потерь среди украинских защитников нет.

Сообщается, что объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага.

Предыстория:

  • 17 февраля российские наемники обстреляли Станицу Луганскую из крупнокалиберной артиллерии и минометов. Один из снарядов пробил стену детского сада, где находились дети с воспитателями. Дети не пострадали только потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников дошкольного учреждения получили контузии – они госпитализированы.
  • Потом враг нанес артиллерийский удар по поселку Врубовка. Обстрелом повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале здания. 
  • В общем 17 февраля оккупанты 60 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военнослужащий получил ранение, еще один – боевое травмирование, также ранены двое гражданских.

Темы: ООСДонбассвойна


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