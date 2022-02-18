В ОРДО заявляють, що перехопили під Горлівкою "переговори польською мовою"

Російські спільники в ОРДО стверджують, що 18 лютого вбили щонайменше двох українських бійців і поранили ще трьох під Горлівкою, а також перехопили переговори "польською мовою".

Джерело: Едуард Басурін, який називає себе "заступником начальника управління народної міліції ДНР", сепаратистський сайт "Донецкое агентство новостей" (ДАН)

Деталі: За твердженням Басуріна, вздовж лісосмуги поблизу Залізної Балки спостерігачі ОРДО виявили "переміщення двох груп спеціального призначення ВФУ у кількості 10 та 12 осіб", бойовики відкрили вогонь – і нібито вбили двох та поранили трьох бійців, змусивши противника "відступити".

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При цьому командування українських Об'єднаних сил повідомило, що станом на 14:00 п’ятниці 18 лютого немає втрат серед військовослужбовців ОС внаслідок дій ворога на сході України.

Басурін же заявив, що на місці бойового зіткнення нібито знайшли "засоби індивідуального захисту та амуніції закордонного зразка", а також закріплену на бронежилеті камеру.

За словами російського поплічника у війні, незадовго до зіткнення бойовики ОРДО перехопили "переговори диверсантів польською мовою".

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Басурін намагається переконати, що на боці України воюють "польські найманці".

Нагадаємо: Україна та США офіційно заявляли, що Росія та її спільники на Донбасі можуть провокувати військові дії та поширювати брехливі, фейкові повідомлення, які можуть стати приводом для розв'язання великої війни.

16 лютого на сайти Міноборони України та МВС була кібератака, а 17 лютого на Донбасі почалося загострення бойових дій.